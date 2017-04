Vrabia… “Mihai Viteazul”: spunem ADIO reabilitării bulevardului! Florin Negoiţă

Speranța zălăuanilor de a avea un bulevard pe care circulația să se poată desfășura măcar în condiții normale dacă nu foarte bune, s-au năruit odată cu apariția Ghidului de Finanțare, Ghid de care depindea singura noastră șansă de a obține peste 22 de milioane de euro – bani europeni în vederea reabilitării celui mai important drum care străbate municipiul Zalău. Bulevardul Mihai Viteazul din municipiu nu se poate înscrie pentru a beneficia de milioanele europene în vederea reabilitării. Deși conținutul acestui Ghid era oarecum previzibil, iar specialiștii s-au așteptat ca finanțarea bulevardului Mihai Viteazul să rămână pe mai departe, doar un basm, autoritățile au sperat într-o minune și s-au rugat ca regulile și condițiile de finanțare să fie modificate astfel încât și acest bulevard care nu intră în categoria de drumuri finanțate să poată fi reabilitat pe bani europeni, după ce ani la rând porțiunile din el au fost peticite și astupate cu “roaba și butelia”, cu plombe de asfalt care nu au făcut altceva decât să-l urâțească și să-l transforme într/un drum tot mai greu de străbătut.

Viceprimarul Teodor Bălăjel a declarat că bulevardul este un drum de categoria a doua, cu două benzi pe sens, iar drumurile ce fac parte din categoriile I și II nu intră în acest tip de finanțare, chiar dacă e vorba de un traseu pentru mijloacele de transport în comun, chiar dacă proiectul prevede benzi velo, trotuare etc.

Municipalitatea a sperat ca restricțiile și regulile existente în acest ghid să fie modificate astfel încât să putem beneficia de acești bani pentru bulevardul care străbate municipiul Zalău, bulevard care s-a degradat vizibil în ultimii ani. dorea să obțină finanțare pentru reabilitarea bulevardului. Din păcate, demersurile și atitudinea municipalității au fost slabe și de această dată iar cei care au elaborate ghidul nu au fost convinși în final să opereze schimbări în structura și regulile acestui Ghid pentru a putea beneficia și noi de acest tip de finanțare, crucială pentru reabilitarea unul bulevard. Din altă parte este foarte greu de crezut că am putea obține vreodată 22 de milioane de euro exclusiv destinați acestei reabilitări, în condițiile în care nicio investiție de anvergură nu a primit bani în ultimii 10 ani în municipiul nostru.

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt este și el dezamăgit de imposibilitatea accesării fondurilor europene pentru acest proiect, unul dintre cele mai importante și necesare pentru zălăuani, dar și pentru cei care tranzitează zilnic reședința județului Sălaj. ,,Dacă nu vom reuși să obținem sau să fie eligibilă reabilitarea bulevardului pe bani europeni n-o să stăm la infinit să ne tot uităm la banii europeni. O să începem de anul viitor să facem achiziția pe fonduri proprii și pe bani guvernamentali. Nu ne putem uita tot la bani europeni dacă condițiile sunt în așa fel încât nu suntem eligibili”, a declarat primarul Ionel Ciunt. Primăria Zalău va trimite câteva observații cu privire la restricțiile din ghid pentru a încerca să obțină o șansă la finanțare, lucru care are, în realitate, șanse zero să se întâmple. Edilii au declarat în ultima conferință de presă că bulevardul zălăuan va beneficia în acest an de peste 22 milioane de euro, bani europeni pentru reabilitarea singurului bulevard din municipiu, un drum care, pe aproape toată suprafața, este plin de gropi, denivelări ori diferențe de cotă la capacele de canal, lucruri care fac din traficul zălăuan un coșmar tot mai greu de suportat pentru toți locuitorii municipiului.

Comentarii

comments