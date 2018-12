Voluntarii sălăjeni – primii la fapte mari, dar și în voturile românilor

Votul public din cadrul „Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române 2018” s-a încheiat în urmă cu câteva zile. Sălăjenii au votat pe pagina Crucii Roșii, site special construit în acest scop, rezultatul votului fiind unul surprinzător de frumos pentru voluntarii sălăjeni înscriși în cursa pentru voluntarul anului.

Astfel, în urma voturilor de pe platforma online, Antonio Hădade a obținut locul I (secțiunea Sănătate), Alexandru Fodoca locul I (categoria Social), Paul Chichişan locul II (categoria Dezastre),

Ioan Alexandru Dragonici locul III (categoria Voluntarul anului). De menționat este faptul că aceste locuri reprezintă clasamentul pe țară. Cei patru sălăjeni vor pleca duminică la București, acolo unde va avea loc Gala Crucii Roșii și unde vor fi desemnați câștigătorii fiecărei categorii, după ce o comisie va lua în calcul activitatea depusă de fiecare pe parcursul acestui an.

Inițial, în cursă au fost cinci sălăjeni, însă Larisa Drăgan, ale cărei merite sunt de necontestat și cel puțin egale cu ale celorlalți candidați, nu a reușit să meargă mai departe.

Așadar, cei patru tineri sălăjeni vor reprezenta județul nostru la cel mai mare eveniment organizat de Crucea Roșie, pe segmentul voluntariatului, toți fiind nerăbdători și emoționați înainte de marea Gală. Performanțele lor, dincolo de toate eforturile depuse, de activitatea fiecăruia, sunt remarcabile în cadrul acestei competiții. Avem așadar doi voluntar cu cele mai multe voturi pe țară, la categoriile Voluntarul anului în domeniul social și voluntarul anului în categoria Sănătate – Antonio Hădade și Alexandru Fodoca, un voluntar clasat al doilea pe țară la categoria Dezastre și unul clasat al treilea pe țară la categoria Voluntarul anului, Alexandru Ioan Dragonici. Rezultate cu adevărat remarcabile, care au însă în spatele lor eforturi, muncă, dăruire și mai ales dragoste pentru semeni, mai ales pentru cei aflați în nevoie.

Alexandru Ioan Dragonici a obținut cel mai mare număr de voturi dintre toți candidații înscriși în competiție, în Sălaj – 1.446 voturi. Alexandru Fodoca a obținut 1.127 voturi, Paul Chichișan 920 și Antonio Hadade 872. Alexandru Ioan Dragonici, coordonatorul voluntarilor sălăjeni, ne-a spus că că această gală reprezintă mult mai mult decât o simplă competiție și, deși toți așteaptă cu emoție rezultatele finale, indiferent care va fi acesta, satisfacția este și va fi mare pentru fiecare, deopotrivă.

Bătrâni abandonați de familie, copii care mănâncă bananele cu coajă, situații medicale urgente

“Am devenit voluntar al Crucii Roșii în urmă cu un an. M-am împrietenit cu majoritatea voluntarilor, cu conducerea Crucii Roșii, de unde am primit permanent sprijin și înțelegere. Aș dori să o menționez aici în mod special pe Lorena Filip, directorul Crucii Roșii, cea care ne-a sprijinit și ne-a îndrumat primii pași în această activitate nobilă. Din luna mai a acestui an, am fost desemnat coordonatorul voluntarilor sălăjeni, un lucru care mă determină să fiu mai implicat și mai responsabil. La Crucea Roșie am învățat să prețuiesc ceea ce am și să analizez cu mai multa atenție ce se întâmplă în jurul meu. Cu ajutorul activităților si taberelor organizate, m-am dezvoltat ca om și am învățat ce însemna să nu ai. Multe lucruri ni se par atât de firești, poate uneori ni se par meritate, însă nu este așa. Iar diferența o poți face doar atunci când vezi cu ochii tăi oameni disperați, povești de viață, situații dramatice, abia atunci realizezi faptul că, și cel mai mic lucru sau cât de puțin ai, reprezintă mult, în comparație cu situația altora.

Am văzut extrem de multe cazuri ale oamenilor de toate vârstele, care provin din familii vulnerabile, toate la limite dramatice. Ne-au impresionat situațiile în care am întâlnit oameni în vârstă, singuri, care se confruntau cu cele mai elementare lipsuri. Cazuri de familii cu copii care trăiesc de la o zi la alta și care se hrănesc doar cu cartofi sau varză. De haine, rechizite sau jucării nici nu mai are rost să vorbim, lipsesc toate cu desăvârșire din multe case. Am ajuns la vârstnici cu probleme de sănătate, mulți aflați chiar în imposibilitatea de a se mișca și de a face unele treburi gospodărești, oameni, din păcate, uitați de familie, iar aceste cazuri sunt foarte dureroase. Am ajuns la familii cu copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, acolo unde cei mici sunt crescuți de bunici sau chiar de rude. Acești copii simt, pe lângă durerile sufletești, și lipsuri care le pun sănătatea și creșterea în pericol.

Am ajuns la familii în care copiii mănâncă o portocală sau ciocolată doar de Sărbători – nu poti să rămâi indiferent când vezi pe viu toate aceste imagini. Ca să înțelegeți cât de dramatice sunt unele cazuri, am ajuns însoțit de echipa Crucii Roșii am la o familie din județ, iar mezinul familiei ne-a smuls pur și simplu o banană din mana și a mușcat, cu tot cu coajă, din ea. Sunt imagini care te impresionează și care te determină să îți dorești ca pe viitor să faci mai mult, lucruri care te motivează foarte puternic. Multe situații sunt atât de dureroase încât nici nu pot fi povestite. Aceasta este activitatea noastră, nu ne lăudăm, nu bravăm cu nimic, ci doar dorim să le arătăm și celorlalți tineri că, atunci când dorești, poți să faci în timpul liber lucruri care înseamnă atât de mult pentru cei din jurul tău care o duc mai rău sau trec prin situații dramatice.

În acest an am reușit, prin efortul comun al voluntarilor sălăjeni să deschidem o subfilială și în Simleul Silvaniei, una în Hida, și să convingem mulți tineri să devină voluntar și vreau să profit de această ocazie pentru a-i chema în rândurile noastre pe toți cei care doresc să folosească o parte din timpul lor liber, pentru această activitate ce înseamnă, fără exagerare, un ajutor decisive pentru mulți. Eu pot să vă spun că am primit mult mai mult decât am dăruit, iar satisfacția și sentimental de împlinire pe care le-am simțit de mult e ori în cadrul acțiunilor noastre, m-au făcut să mă simt util și apreciat de nenumărate ori”, ne-a spus Alexandru Dragonici.

Banca de alimente a ajuns la peste 1.500 de familii nevoiașe

Fiecare dintre cei patru tineri sălăjeni a reușit, pe segmentul pe care îl reprezintă în această competiție, dar și în general, prin acțiunile comune desfășurate, să câștige respectul și aprecierea semenilor. Activitatea fiecăruia, fie că e analizată separate sau cea efectuată de întreaga echipă, reprezintă un demers din care și ceilalți trebuie să învețe. Voluntarii sălăjeni au poposit la sute de familii cu probleme și vor ajunge, până la sfârșitul acestui an, la un număr total de 1.500 de familii nevoiașe din județ; multe dintre ele vor primi vizita voluntarilor în perioada premergătoare Sărbătorilor. Crucea Roșie Sălaj a strâns, prin campania Banca de Alimente, sute de pachete pentru pensionarii cu probleme financiare ori familiile care o duc greu și a oferit sprijin medical, moral și material celor care au avut nevoie.

Este o temă de gândire pentru tinerii noștri, în primul rând, dar și pentru sălăjenii de toate vârstele care își doresc să aducă o rază de speranță și un strop de bucurie în viețile celor mai puțin ocrotiți de soartă. Dincolo de aceste acțiuni, desigur, sunt intervențiile în problemele medicale, intervenții care de multe ori s-au dovedit a fi cruciale pentru viața unor persoane. Pentru că voluntarii au fost, nu de puține ori, oamenii potriviți în locurile potrivite, acolo unde o urgență medicală în care au știut cum să acționeze, a însemnat de fapt, șansa la viață pentru multe persoane. Și nu doar cei patru rămași în această competiție, ci toți cei 353 de voluntari ai Crucii Roșii din Zalău sunt, fiecare dintre ei, la fel de importanți.

Eforturile acestor tineri care aleg, iată, să petreacă timpul liber într-un mod diferit de cel al majorității, ar trebui apreciate și mai ales susținute nu doar de autoritățile locale ori județene ci și de alte instituții din județ, de firmele potente financiar, de oameni cu suflet, pentru că, pe lângă aceste eforturi care înseamnă timp, consum nervos și fizic, este nevoie de bunuri, de lucruri, îmbrăcăminte și alimente pentru ca activitatea lor să poată continua. Niciun sprijin, indiferent cât de mic este, nu va fi niciodată unul neînsemnat, iar aceasta ar trebui să ne dea multora dintre noi de gândit.