Un tânăr sălăjean a lăsat ingineria pentru a deveni meşter popular Andreea Vilcovschi

A absolvit Politehnica, iar acum se ocupă cu confecţionarea cămăşilor populare. Este povestea lui Bogdan Alex Ilieş, un tânăr de 24 de ani, din satul sălăjean Cristolţel, care şi-a descoperit pasiunea pentru croitorie acum patru ani, dintr-o întâmplare.

Bogdan este fiu de croitoreasă, însă niciodată nu s-a gândit că va ajunge să calce pe urmele mamei. A studiat Ingineria Economică Industrială, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pentru a deveni inginer. Planurile i-au fost date peste cap după ce a hotărât să îşi pună mâna şi talentul la încercare şi a realizat o pijama la vechea maşină de cusut a mamei. “Deşi o vedea mereu pe mama cosând, niciodată nu am fost interesat de ceea ce făcea, niciodată nu i-am urmărit munca. În al doilea an de facultate, mi-am lansat o provocare, după ce mi-am dat seama că de fiecare dată când mergeam la cumpărături, petreceam minute în şir analizând modul în care sunt croite obiectele vestimentare”, povesteşte sălăjeanul.

Stângaci, dar hotărât, tănărul a reuşit să-şi confecţioneze o pijama la vechea maşină de cusut a mamei. Rezultatul nu arăta chiar ca o pijama din magazin, dar începutul i s-a părut promiţător.

Mama i-a ghidat primii paşi într-ale croitoriei

Conştient că a pornit la drum insuficient pregătit, aşa că a început să se documenteze, urmărind o grămadă de tutoriale pe internet, dar şi chestionând-o pe mamă, de la care a aflat cele mai importante secrete ale meseriei. “Mama mi-a adus tot felul de tipare, pentru a le studia împreună şi mi-a explicat cum se iau corect măsurătorile, care sunt ustensilele necesare pentru orice croitor”, spune sălăjeanul. Astfel a aflat că croitoria merge mână în mână cu răbdarea, dar şi că pentru a reuşi este foarte important să fii perserverent.

După câteva luni, şi-a cumpărat o maşină de cusut casnică şi a început să creeze diferite obiecte vestimentare pentru mama lui: “Studiam ce găseam pe internet, apoi puneam totul în practică”, mărturiseşte Alex.

Când papionul primit cadou pentru a-l purta la festivitatea de încheiere a facultăţii s-a stricat, Bogdan s-a gândit că ar putea face el unul. L-a desfăcut pe cel primit în dar, l-a întors şi pe faţă, şi pe dos, după care s-a apucat de treabă.



Pasiune pentru tradiţii

În urmă cu o jumătate de an, pe neaşteptate, a primit o propunere de colaborare din partea Mădălinei Rus, un meşter popular din Surduc, care avea nevoie de o mână de ajutor pentru realizarea de produse vestimentare tradiţionale. “Nu mai făcusem aşa ceva până atunci, nu aveam habar cum se croieşte o ie, ce particularităţi are, însă am acceptat propunerea”, susţine tănărul. Dacă la început s-a ocupat doar de partea de croit, surfilat şi “pus pe-o-laltă” (cusutul părţilor componente ale obiectului vestimentar), mai apoi, din dorinţa de a şti cât mai multe, a început să brodeze manual: “M-am ajutat de o poză de pe internet, am studiat broderia de pe o ştergură veche şi am pus totul în practică”. Exersând şi cu înarmat cu foarte multă răbdare şi cu dorinţa de a se perfecţiona, Bogdan a reuşit în foarte scurt timp să stăpânească şi această deprindere. Şi, chiar dacă presupune o muncă migăloasă, i-a plăcut teribil de mult.

Dacă până atunci, comenzile vizau în special piese de îmbrăcăminte pentru ocazii, după ce i s-a dus vestea că ştie să coasă şi să brodeze ii, cererea pentru acestea a fost tot mai mare. Aşa i-a venit ideea să se reorienteze şi să se axeze de costume populare. A început să ia parte la târgurile meşteşugăreşti organizate în Sălaj şi în judeţele vecine, iar succesul de care s-au bucurat creaţiile lui îl motivează. Din încasări investeşte în utilaje care să îi permită să lucreze mai eficient şi de calitate superioară. “Din primii bani făcutţi cosând pentru rude şi prieteni, mi-am cumpărat o maşină industrială de surfilat. Din ce am încasat la ultimul târg la care am participat, vreau să achiziţionez o maşină industrială de cusut şi materialele necesare pentru a realiza noi produse”, precizează Bogdan Alex Ilieş.

Din şură, show-room

Este convins că acesta este drumul pe care trebuie să îl apuce, cu atât mai mult cu cât piaţa de profil este în plină dezvoltare: “Am renunţat la ideea de a munci în domeniul în care m-am specializat în anii de facultate, pentru că vreau să cos şi mă axez pe produse tradiţionale. Cererea este foarte mare, de la costumaşe populare pentru botez, la cele pentru adulţi, iar satisfacţiile, atât cele personale, cât şi cele materiale sunt răsplată pentru toate eforturile mele”.

Visul său este, însă, mult mai mare, şi implică un atelier şi un show-room în satul său. Bogdan spune că are în plan transformarea şurii casei părinteşti din Cristolţel într-un loc în care să dezvolte acest meşteşug şi unde să îşi expună creaţiile. Tot acolo intenţionează să monteze un război de ţesut şi să deprindă şi tainele acestei îndeletniciri.

Creaţiile meşteşugarului sălăjean sunt comercializate la preţuri cuprinse între 65 şi 170 de lei, în funcţie de mărime şi de complexitatea broderiei.

