Triplă destinaţie pentru fostul imobil al Şcolii de Arte şi Meserii „Meseşul” Zalău Andreea Vilcovschi

Fostul imobil al Şcolii de Arte şi Meserii „Meseşul” Zalău, modernizat cu fonduri de la bugetul judeţului în vederea creării de spaţii de cazare pentru a atrage, va avea triplă destinaţie.

În prima şedinţă din acest an a Consiliului Judeţean Sălaj, aleşii – exceptându-i pe cei de la PNL, care au preferat să se abţină – au aprobat închirierea, prin licitaţie publică, a celui de-al treilea nivel al clădirii, în suprafaţă de peste 700 de metri pătraţi. Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 3,83 lei/mp.

Decizia vine după ce în vara anului trecut, parterul imobilului a fost dat în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei – Structura Zalău. Astfel, medicilor veniţi din alte judeţe le vor fi puse la dispoziţie spaţiile de cazare de la nivelele 1 şi 2. În total, susţine managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, Laurenţiu Barna, sunt 24 de locuinţe de serviciu – apartamente şi garsoniere – care vor fi atribuite prin închiriere directă în baza propunerilor Comisiei de analiză a cererilor, cu prioritate către medici şi alt personal cu studii superioare din domenii în care spitalul are deficit de personal.

După cum prevede Regulamentul de atribuire aprobat, vineri, de către consilieri, are dreptul la atribuirea unei astfel de locuinţe personalul contractual angajat în Spital, dacă împreună cu soţul/soţia nu deţine sau nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate sau nu este beneficiar al unui contract de închiriere al unei locuinţe aflată în proprietatea statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, situate atât în municipiul Zalău sau în localităţi limitrofe/situate la o distanţă de până la 30 de kilometri de Zalău.

Până în acest moment, zece angajaţi ai celei mai mari unităţi spitaliceşti – şapte medici, un informatician şi doi lucrători care întrunesc condiţiile unui “caz social” – şi-au manifestat intenţia de a deveni chiriaşi.

Reamintim că fostul imobil al Şcolii de Arte şi Meserii „Meseşul” Zalău a fost transformat, printr-o investiţie în valoare de două milioane de lei, într-un imobil cu spaţii de cazare pentru medicii veniţi din alte judeţe. Clădirea dispune de 36 de spaţii, distribuite pe trei nivele, la fiecare nivel fiind amenajate opt apartamente cu o cameră şi patru apartamente cu două camere.

Comentarii

comments