Tinerii sub 25 de ani – șoferii care provoacă cele mai multe accidente Florin Negoiţă

Șoferii care fac cele mai multe probleme în traficul din România sunt, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), bucureştenii, constănţenii şi ieşenii. Potrivit studiului ASF frecvenţa daunei este de 6,78 la sută în cazul persoanelor fizice cu vehiculele înmatriculate în Bucureşti, 6,40 la sută în cazul înmatriculărilor în Constanţa şi 6,27 la sută pentru Iaşi în perioada 2013-2015. În cazul Capitalei, una dintre explicaţii pentru frecvenţa daunei ar putea fi traficul mai aglomerat cel mai mare municipiu al țării. La fel și în cazul municipiilor cu procente mici – un trafic mai scăzut ar putea reprezenta explicația numărului mai redus al problemelor în trafic. Procente mici ale daunelor s-au întâlnit în cazul înmatriculate în Harghita cu 2,84 la sută, Covasna cu 3,15 la sută și Sălaj cu 3,42 la sută. În cazul persoanelor juridice cele mai multe daune au fost întâlnite în cazul vehiculelor înmatricultae în Cluj, Ilfov, Iaşi, Galaţi, Dolj (peste 11 la sută) iar cele mai puţine la cele din Călăraşi, Caraş Severin, Botoşani, Harghita, Hunedoara Covasna, Sălaj (între 6 la sută şi 7 la sută). Clasamentul pe judeţe de înmatriculare nu coincide cu dauna medie în funcţie de judeţ. Valoarea acesteia, pentru persoane fizice, a variat între 4.000-5.000 de lei (Argeş, Bucureşti, Cluj, Sibiu) şi 9.000-10.000 lei (judeţele Sălaj şi Suceava). Un lucru interesant de observat este faptul că maşinile cu motoare puternice au fost cele care au provocat cele mai multe daune de tip RCA. Astfel, dacă frecvenţa daunelor în cazul vehiculelor motorizate sub 1.200 de centimetri cubi a fost de 3.78 la sută, la cele cu motoare de peste 2.500 centimetri cubi frecvenţa daunei a fost mai mult decât dublă, adică 7.91 la sută. Şi valoarea daunei a evoluat corespunzător, respectiv 5.283 lei (sub 1.200 de centimetri cubi) şi 8.511 lei la cele de peste 2.500 centimetri cubi. În cazul grupelor de vârstă, tinerii provoacă cele mai multe accidente (sub 25 de ani) unde frecvenţa daunei a fost de 6,15 la sută şi de 4,59 la sută la cei de peste 40 de ani. Trebuie însă remarcat că tinerii sub 25 de ani şi cu maşini cu motorizări mici, de până în 1.200 centimetri cubi, au avut şi ei frecvenţe mici ale daunelor, comparabile cu celelate grupe de vârstă, adică 3,77 la sută.

