Țeapa biletelor de avion promoționale continuă: sute de mii de creduli au picat în plasă

Articolul apărut în Magazin Sălăjean în 10 noiembrie 2017, “Hoții de pe internet care vă golesc cardurile prin promoții false la biletele de avion” (îl puteți citi aici) revine în actualitate în aceste zile, fiind vorba de același tip de escrocherie și aceeași companie utilizată de escroci, companie căreia i-a fost furat logo-ul și în numele căreia infractorii au pus la cale, de această dată, o escrocherie de proporții. Potrivit unor surse, se discută deja despre un prejudiciu de aproape două milioane de euro. Cert este că sute de mii de “doritori” de bilete la 1 euro au fost înșelați în aceste zile, iar “promoția” continuă, deși autoritățile se pare că au luat urma hoților. Este vorba despre o campanie falsă prin care utilizatorii primesc “bilete de călătorie” cu avionul la prețul de 1 euro dar și 500 de euro “bani de cheltuială”.

Pe scurt, ți se cere să completezi un chestionar, urmează rapid alegerea destinației, introducerea tuturor datelor de identificare (adresă, cod numeric personal, date bancare etc), achitarea sumei și în final generarea biletului (evident, un fals) pe adresa de mail introdusă. Lucrurile nu se opresc însă aici pentru că, dincolo de suma de 1 euro care poate părea modică, datele de card introduse în sistemul pus la cale de infractori, se pot afla sub un risc mare de fraudare. Pagina pe care funcționează această țeapă de proporții se numește lowcost. today. com. (vă recomandăm să nu accesați această adresă!)

Ca totul să pară pe deplin credibil, pe pagină există și sute de comentarii false de pe Facebook ale unor presupuși utilizatori care au plătit taxa de 1 euro și au primit deja biletele pe e-mail.

Compania WizzAir a transmis într-un comunicat de presă un avertisment cu privire la această escrocherie care, din păcate, a prins în plasă sute de mii de creduli. “Wizz Air a fost informată că o serie de website-uri şi pagini de Facebook operează cu domenii false şi folosesc simboluri similare sau identice cu marca WIZZ, capabile să inducă în eroare clienţii care cred că vizitează website-ul şi paginile oficiale ale Wizz Air. Unele dintre aceste website-uri au lansat concursuri false pretinzând că cei care vor câştiga vor intra în posesia de bilete WIZZ. Wizz Air reaminteşte tuturor clienţilor săi că website-ul său oficial este wizzair. com şi că orice informaţii despre promoţiile şi concursurile WIZZ sunt publicate fie pe acest website, fie pe paginile oficiale de Social Media sau prin newsletter-ul companiei. Wizz Air recomandă cu tărie tuturor pasagerilor să nu viziteze sau să dea clic pe aceste link-uri sau pagini de web, promovate prin intermediul oricărui alt canal în afară de platformele şi website-ul oficiale. Wizz Air va lua toate măsurile necesare împotriva tuturor entităţilor care pretind în mod fals că reprezintă Wizz Air şi care induc în eroare clienţii”, transmite Wizz Air.