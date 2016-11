Taxele de paşaport, înmatriculare și permis de conducere pot fi achitate online Florin Negoiţă

Taxele pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, precum și cele care vizează înmatriculările se pot achita și online sau prin viramente bancare, după ce un act normativ care prevede acest lucru a intrat deja în vigoare, stabilind că aceste plăți nu se mai fac prin intermediul CEC Bank. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat recent o listă completă a conturilor în care trebuie virați banii, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un document de plată ca să fie valabil. Cetățenii au la dispoziție modalități mult mai simple de a plăti taxele pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, precum și pentru alte servicii publice comunitare în legătură cu permisele de conducere și înmatricularea vehiculelor. Măsurile de debirocratizare au fost reglementate încă din luna iulie, o dată cu publicarea lor în Monitorul Oficial, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Concret, taxele avute în vedere sunt: taxa de pașaport, contravaloarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii, tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, tarifele atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, ori păstrării combinației numărului de înmatriculare. Recent, MAI a reamintit, printr-un comunicat de presă, că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank, cetățenii având posibilitatea să plătească în următoarele moduri: on-line, prin Internet Banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a prefectului (conform tabelelor de mai jos); prin transfer bancar de la orice bancă unde persoana are deschis un cont sau prinvirament bancar către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului; în numerar: la casieriile unităților Trezoreriei Statului, la casieriile Instituțiilor Prefectului (în cazul pașapoartelor), la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea). În plus, MAI a mai precizat că, deși actele necesare obținerii documentelor, termenele de eliberare și valoarea taxelor percepute în acest sens rămân neschimbate, documentul de plată trebuie să conțină anumite mențiuni pentru a putea fi acceptat ca valabil de către serviciile publice: numele, prenumele și CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat (pașaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare etc.), contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului județului (sau municipiului București) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului şi suma de plată.

