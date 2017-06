Strategia de dezvoltare urbană, la un an de la instalarea în fruntea Zalăului a noii administraţii Florin Negoiţă

Primarul Ionel Ciunt şi cei doi viceprimari ai municipiului Zalău, Teodor Bălăjel şi Fazacaş Nicoale, au prezentat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, bilanţul realizărilor la un an de la instalarea în fruntea municipiului a noii administraţii locale.

Edilul zălăuan a spus că, o mare parte din promisiunile făcute în iunie 2016 şi programate a fi duse la îndeplinire în primul an de mandat, au fost înfăptuite, specificând totodată faptul că sunt încă foarte multe lucruri pe care administraţia le are de făcut, multe neajunsuri dar şi piedici pe care Primăria Zalău le-a întâmpinat în acest prim an de mandat. Multe din proiecte au întâmpinat greutăţile inerente unor proceduri care nu depind de municipalitate însă, ”în cea mai mare parte, ceea ce s-a planificat a fi realizat în cele 365 de zile care au trecut de la alegeri, a fost realizat”, spun cei din conducerea municipiului.

Programul propus de Ionel Ciunt înainte de alegerile din iunie 2016 a cuprins mai multe capitole, şi anume Urbanism, Social, Educaţie şi Cultură, Sănătate, Dezvoltare turistică şi Cultură şi Sport.

Pe segmentul de Urbanism, municipalitatea s-a lăudat cu cei 2,6 kilometri de iluminat stradal nou, proiect derulat pe parcursul celor şase luni de mandat din 2016, şi cu alţi şase kilometri, lucrări care se desfăşoară în acest an. Investiţia va costa în total, 923.000 de lei, iar proiectul va cuprinde în următoarele luni peste 30 de zone din municipiu. În privinţa parcărilor, una dintre cele mai mari probleme din municipiu, Ionel Ciunt a spus că lucrările realizate până în prezaent au adus un plus de 120 de locuri de parcare în jurul blocurilor, fiind în faza de finalizare a documentaţiei tehnice trei parcări mari, în zona Stadion (60 de locuri), zona Pieţei Centrale (aproximativ 60 de locuri) şi Spitalul Judeţean unde urmează să fie demarate lucrările în vederea construirii a 70 de locuri de parcare. În privinţa reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare, administraţia municipiului a demarat primul mare proiect de acest gen, cei aproape 18 kilometri pe suprafaţa a 33 de străzi din municipiu fiind un lucru care va îmbunătăţii condiţiile de trai a mii de zălăuani.

Din reţeaua existentă, se reabilitează în prezent 11 kilometri de reţea pe 26 de străzi. În ceea ce priveşte canalizarea, o altă mare suferinţă a municipiului, sunt luate în calcul 74 de străzi (39 kilometri de reţea nouă de canalizare) urmând să fie reabilitaţi în final peste 16 kilometri din reţeaua existentă.

Lucrările de la Piaţa Centrală, aflate în plină desfăşurare, cu problemele ivite pe parcurs şi care necesită soluţii tehnice care îngreunează desfăşurarea lucrărilor, planul de modernizare al Pieţei Astralis şi Hala ce va fi construită acolo (proiect aflat în stadiul final, ANAF urmând să vizeze procedura de achiziţie), reabilitarea platoului de marmură din centrul municipiului au fost alte lucrări pe care edilul zălăuan le-a amintit în cadrul conferinţei de presă de vineri. Mai multe spaţii de joacă vor fi reamenajate şi dotate cu cele necesare, unele dintre ele inclusiv cu echipament de fitness pentru cei mari. Patru spaţii de joacă sunt modernizate (unul dintre ele cu sprijinul părinţilor) urmând să fie construite alte şase spaţii de joacă, cu aproximativ 160.000 de lei. Extinderea cimitirului şi crearea a 1.600 de locuri de veci, un lucru care, desigur, nu ne bucură, dar care este absolut necesar, reabilitarea Punctului termic 9 şi transformarea acestuia în adăpost pentru persoanele care devin victimele violenţei domestice, reabilitarea unui alt punct termic ce va fi folosit ca arhivă a primăriei precum şi aspecte privind facilităţile fiscale acordate de municipalitate unor categorii de cetăţeni sau anumite bonusuri au fost menţionate în cadrul întâlnirii conducerii municipiului cu presa.

