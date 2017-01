Specialistii Skut recomanda proprietarilor autohtoni sa investeasca in sisteme de alarma Magazin Salajean

Conform celor mai recente date, numarul intrarilor prin efractie a crescut. Acest lucru ingrijoreaza orice proprietar, indiferent daca este vorba despre o afacere personala sau chiar despre propria locuinta. In aceasta situatie, investitia intr-un sistem de securitate se justifica, devenind varianta cea mai plauzibila.

Montarea unei alarme aduce de la sine anumite beneficii, scazand riscul pericolelor si al infractiunilor. Indiferent despre ce zona de supraveghere este vorba, un astfel de sistem ofera un grad de protectie a bunurilor mult mai ridicat decat in mod normal. In cazul in care un proprietar neglijeaza acest aspect, trebuie sa isi asume ca deteriorarea valorilor pe care le detine poate produce cheltuieli mult mai ridicate decat instalarea unei alarme.

Asadar, pentru cei care detin spatii publice si nu numai, agentii de pe piata de nisa au dezvoltat o adevarat gama de produse, care sa ofere acestora siguranta unui sistem sonor de securitate complet. Pe SKUT.ro fiecare persoana are acces la diverse modele de alarme de exterior sau de interior si la componente suplimentare, cum ar fi butonul de panica sau sirena antiefractie. Cu toate acestea, iata ce considera specialistii despre instalarea unui mecanism de securitate:

1. Ofera siguranta:

Este si normal sa ne gandim la asta atunci cand vine vorba despre o alarma. Insa, dincolo de siguranta, prezenta acesteia descurajeaza complet initiativa infractorilor. Mai mult, poate alerta in timp util echipajele de politie si de paza.

De asemenea, studiile arata ca numarul de infractiuni este redus considerabil in zona spatiilor securizate cu alarme. Astfel, nu doar caminul tau este in siguranta, ci intreg cartierul este mai putin expus la evenimente riscante.

2. Exista un model pentru fiecare:

Ai posibilitatea sa alegi intre sisteme de alarma wireless sau prin cablu, fiecare prezentand avantaje si dezavantaje.

In cazul dispozitivelor wireless, principala problema o reprezinta bateriile, care la un anumit interval de timp se descarca, iar sistemul de securitate nu mai functioneaza. Prin urmare, este necesar ca proprietarul sa le evalueze periodic, astfel incat echipamentul sa fie activat constant.

Cand vine vorba despre o alarma conectata prin cablu, procedeul de instalare este mai complex si necesita asistenta profesionala, ceea ce inseamna costuri mai mari. Un astfel de dispozitiv prezinta avantajul ca nu poate avea semnalul bruiat si include de obicei baterii de rezerva in cazul intreruperilor de curent. Producatorul Skut tinteste performanta la cel mai inalt nivel, iar din aceasta cauza propune ambele variante de sisteme de alarma – vezi aici.

3. Avertizeaza in timp util:

Un sistem de alarma necesita de obicei conectarea la un centru de paza, care in cazurile de intrare abuziva in incinta spatiului monitorizat alerteaza direct politia. De asemenea, exista si acea categorie de alarme care emit zgomote puternice, ceea ce iti ofera avantajul de a reactiona mai repede pentru a evacua zona sau pentru a preintampina pericolul.

Astfel, in functie de propriile criterii, pe SKUT.ro gasesti tot ceea cei nevoie pentru a forma un sistem de alarma integral. De la buton de panica cu cheie si pana la cartele de proximitate sau pedala de panica, exista variante pentru orice tip de spatiu supravegheat, chiar daca este vorba despre o firma, despre un magazin sau despre propria locuinta.

Indiferent de ceea ce alegi, specialistii de la SKUT.ro indeamna proprietarii unor dispozitive de alarma sa ataseze in locuri vizibile stickere care sa atentioneze intrusii ca spatiul este dotat cu sistem de securitate. Acest lucru va oferi siguranta locatarilor, dar in acelasi timp va descuraja orice initiativa periculoasa.

