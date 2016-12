Şomerii şi cei care se întorc în ţară din străinătate primesc stimulente din partea statului Florin Negoiţă

O lege care vine în sprijinul şomerilor şi angajatorilor a intrat în vigoare zilele trecute. Aceştia, dar şi românii care se întorc în ţară şi se vor angaja, vor putea primi stimulente financiare din partea statului. Beneficiile pot ajunge la 15.500 de lei de persoană. Actul normative care a intrat în vigoare – OUG 60/2016 – prevede acordarea unei prime de “activare” în valoare de 500 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni. O altă primă, cea de care beneficiază cei care îşi găsesc un loc de muncă ceva mai departe de casă, este prima de încadrare. Aceasta se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de un an, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 kilometri de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedința.

Prima de instalare ajunge până la 15.500 de lei

Aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat: a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul; b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul; c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei; d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de: 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c); 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b). Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulației a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Beneficii ale angajatorilor

Agajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar 900 de lei pe o perioadă de un an, pentru fiecare absolvent angajat. Angatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei pe o perioadă de un an şi jumătate. Angatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durata, tineri NEET (tineri care au abandonat şcoala şi nu sunt încadraţi în muncă) sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de un an, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin un an şi jumătate. Angajatorii în muncă, şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar de 900 de lei pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor.

Comentarii

comments