Şimleul a fost împânzit cu camere de supraveghere

Oraşul de sub Măgura este supravegheat video, după ce în urmă cu o săptămână, Primăria a montat în mai multe zone ale urbei, 26 de camere video care să vegheze pentru siguranţa cetăţenilor.

Primarul Septimiu Ţurcaş ne-a declarat că proiectul, care a costat aproape 47.000 de lei, va asigura un plus de securitate pe străzi şi în câteva din zonele dintre blocuri. „Sunt vizate toate ieşirile din oraş, intersecţiile mai aglomerate, precum şi în spatele unor blocuri, unde am considerat că sunt locuri mai sensibile din punct de vedere al siguranţei cetăţeanului. Nu am putut acoperi toate dorinţele, însă avem în plan să implementăm o a doua etapă a proiectului în anul ce vine”. Astfel, celor 26 de camere montate în aceste zile, li se vor adăuga în 2017, alte aproximativ zece.

Potrivit edilului, centrul de monitorizare a fost amenajat în incinta primăriei, acolo unde imaginile vor fi urmărite în permanenţă de câte un poliţist local. Alţi doi ochi vor veghea de la Poliţia din Şimleu, acolo unde a fost montat un monitor, conectat la serverul sistemului. În ceea ce priveşte imaginile suprinse, acestea vor fi stocate aproximativ trei-patru săptămâni.

„Existenţa unui sistem de supraveghere video într-un oraş civilizat din Uniunea Europeană este o normalitate. Vrem să avem o linişte mai mare şi să putem identifica, la nevoie, persoanele certate cu legea. Camerele sunt performante, permit mărirea imaginii astfel încât să putem identifica numărul de înmatriculare al autevehiculelor”, a adăugat Septimiu Ţurcaş.

