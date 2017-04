Se caută voluntari pentru a pregăti Bădăcinul de Paşte Andreea Vilcovschi

Echipa care se ocupă de campania publică de strângere de fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Bădăcin a început o acţiun pentru refacerea “parcului bătrânului castel”, cum numea strănepotul lui Maniu, preotul Matei Boilă, perimetrul din jurul imobilului.

Acţiunea amintită a debutat la începutul lunii martie, când au fost plantaţi 300 de puieţi de pin, activitate urmată de tăierea unui tei, în cursul săptămânii trecute, ce punea în pericol mormintele familiei Maniu.

„Acest tei, fiind uscat, constituia un pericol pentru mormintele familiei Maniu. Anul trecut, în timpul unei furtuni s-au rupt crengi din acest copac și au căzut peste morminte, dar, din fericire, nu au deteriorat crucile mormintelor. Le mulțumim pentru ajutor șefului de Ocol „Măgura” din Șimleu Silvaniei, ing. Nicolae Valcăuan, și lui Ștefan Filipcic care conduce o firmă de exploatare forestieră, și care, cu profesionalism, a reușit să scoată copacul fără ca mormintele să fie puse în pericol”, a precizat parohul Cristian Borz, cel care se ocupă de Casa Memorială.

În perioada următoare, va urma curățarea și văruirea copacilor, strângerea crengilor căzute și ecologizarea zonei.

Şi pentru că o mână de ajutor este oricând binevenită, Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară Sălaj Plus a lansat o invitaţie tutoror sălăjenilor care vor să se implice într-o acţiune de voluntariat, prin care curtea casei marelui om politic, dar şi întreg satul să fie pregătite pentru Sărbătorile Pascale. “Specialiştii în psihologia poporului român spun despre noi că avem cateva atuuri foarte mari: inteligenţa, creativitatea şi combativitatea, dar ca cel mai mare minus este neîncrederea şi neimplicarea în acţiuni comune, care să mişte comunităţile locale înainte. Haideţi să începem să schimbăm acest minus într-un plus, chiar de sâmbătă!”, este invitaţia lansată sălăjenilor de către reprezentanţii ADI Sălaj Plus, pentru 8 aprilie, sâmbăta Floriilor, de la ora 11.

Pentru că orice gospodar vrednic trebuie să îşi pună la rând bătătura şi să întâmpine aşa cum se cuvine marea sărbatoare a Învierii, în cadrul exerciţiului de implicare în comunitate, voluntarii sunt aşteptaţi să Bădăcin pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo la diverse treburi gospodăreşti, precum igienizarea locurilor, văruitul copacilor din curtea Casei Memoriale, iar la final, să savureze celebrele plăcinţele pregătite de femeile din sat.

În acest demers, ADI Sălaj Plus are alături Colţul Românesc, Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Locală Agapis, Parohia Ortodoxaă Bădăcin, Parohia Greco-Catolică Bădăcin, Corul ortodox din Bădăcin, Centrul de Informare Turistică Pericei, Primăria Pericei şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Şimleu Silvaniei. Cele trebuincioase curăţeniei sunt puse la dispoziţie de către Gimi Home Zalău.

Comentarii

comments