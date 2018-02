Sălăjenii nu vor mai putea călători cu “trenul de zi” la București

Compania CFR este la un pas să renunțe la o serie de curse de călători, în mare parte fiind vorba despre cele nerentabile, așa cum susțin oficialii companiei. Pe lângă trenuri importante care circulă în vestul, nordul, estul și sudul țării, sunt în calcule și curse deosebit de importante pentru sălăjeni, cum ar fi, de exemplu, trenul București –Satu Mare, celebrul 1745 care circulă pe această rută de peste 40 de ani. Din la 1 martie dispar 97 de curse din toată ţara. Cei mai loviţi sunt navetiştii care merg pe rute scurte spre oraşele mari: Galaţi, Iaşi, Timişoara, Craiova, Braşov, Cluj, Alba Iulia şi, desigur, Bucureşti. Extrem de grav, potrivit sindicaliştilor, este că urmează retragerea din circulaţie a trenului 1.745 dintre Bucureşti şi Satu Mare. Singurul tren care face legătura pe zi între Ardeal şi Bucureşti prin Braşov este Trenul 1745.

Acesta pleacă din Gara de Nord la ora 6 dimineaţa şi ajunge peste 14 ore în Satu Mare, parcurge aproape 700 de kilometri. Adică are o viteză medie de 47 de kilometri pe oră. CFR Călători susţine că ”din anularea garniturilor la care traficul de pasageri este redus, sub 10 pasageri/tren, și a căror circulație nu se justifică financiar, vor rezulta vagoane care pot fi redistribuite în compunerea trenurilor care circulă pe rute solicitate.”. Șefii companiei precizează că sunt anulate complet 25 de trenuri. Restul nu vor circula în zilele de sărbătoare şi în weekend. Deși statistic CFR are tot mai mulţi pasageri, a avut pierderi anul trecut de 20 de milioane de euro după ce statul a tăiat din subvenţii. Rodrigo Maxim, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România: “Companiile private abia aşteaptă să intre pe aceste linii.” Parcul CFR Călători este format din peste 1.400 de vagoane, locomotive, săgeţi albastre şi ar avea nevoie de cel puţin 200 de garnituri noi. Așadar, mai multe curse care leagă orașe importante precum Galați, Iași, Timișoara, Craiova, de alte localități, vor fi anulate definitiv. În privința curselor care pleacă din Brașov, vor fi anualte cursele de pasageri: Tren R 3516 Mediaș-Sighișoara permanent, Tren R 3538 Sighișoara-Brașov permanent. Curse din sau către Cluj-Napoca:

Tren R 3978 Cluj Napoca-Câmpia Turzii se anulează permanent

Tren R 3079 Câmpia Turzii-Cluj Napoca se anulează permanent

Tren R 3090 Cluj Napoca-Războieni se anulează permanent

Tren R 3081 Războieni-Cluj Napoca se anulează permanent

Tren R 4652 Sighetul Marmației-Vișeul de Jos se anulează permanent

Tren R 4231 Vișeul de Jos-Sighetul Marmației se anulează permanent

Tren R 11402 Sighetul Marmației-Cluj Napoca se anulează permanent

Tren R 4315 Satu Mare-Baia Mare se anulează în zilele de sâmbătă

Tren R 4316 Baia Mare-Satu Mare se anulează în zilele de sâmbătă

Tren R 4405 Satu Mare-Halmeu se anulează în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Tren R 4406 Halmeu-Satu Mare se anulează în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Tren R 4070 Jibou-Zalău se anulează în zilele de duminică

Tren R 4365 Zalău-Jibou se anulează în zilele de duminică

Tren R 3629 Cluj Napoca-Poieni se anulează în zilele de sâmbătă

Tren R 3630 Poeni-Cluj Napoca se anulează în zilele de sâmbătă

Tren R 4134 Sighetu Marmației-Vișeul de Jos se anulează în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale