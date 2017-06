Renumitul specialist în botanică, britanicul John Akeroyd, în vizită în Sălaj Andreea Vilcovschi

Cunoscutul botanist John Akeroyd, un apropiat al Casei Regale Britanice, va vizita pentru două zile mici comunităţi rurale din Transilvania, după ce a răspuns invitaţiei lansate în acest sens de către managerul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, Laura Chirilă.

“John Akeroyd va explora la pas unele zone din județul Sălaj, împreună cu reprezentanții A.D.I. Sălaj Plus, dar și cu specialiștii de la Centrul de Cercetări Biologice, Grădina Botanică “Vasile Fati” din Jibou. Împreună, vom identifica zone de o biodiversitate ridicată din județ și vom încerca să identificăm posibile proiecte de dezvoltare a micilor comunități rurale prin conservarea biodiversității și prin încurajarea turismului experențial, responsabil”, se arată într-un comunicat de presă al Sălaj Plus.

Prin proiectele Fundaţiei ADEPT Transilvania, britanicul a descoperit peisajele din zona satelor săseşti, despre care spunea: “Ceea ce facem, proiectele noastre, vizează direct comunitățile rurale și conservarea biodiversității, a plantelor și animalelor și a metodelor de gospodărire a terenurilor ce au creat de-a lungul secolelor aceste peisaje culturale extrem de bogate în ceea ce privește biodiversitatea. Patrimoniul nostru natural include un număr mare de plante ce au supraviețuit în aceste zone, în aceste minunate pajiști pline de flori de câmp, dar și de păsări și animale care au dispărut în alte părți din Europa, în special carnivorele mari, dar care trăiesc în armonie aici. Când am venit prima dată acum 14 ani, nu mi-a venit să cred cât de bogată era varietatea florei, o varietate pe care nu am mai întâlnit-o în alte zone ale Europei. Aici pot să mă plimb câteva ore și pot să văd sute de plante diferite într-o singură zi. Ceea ce nu pot face în Anglia. România e mai bogată. Avem în jur de 1.200 de plante diferite în zona satelor săsești, inclusiv plante aflate pe lista roșie în Europa”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, constituită prin asocierea Județului Sălaj, reprezentat prin Consiliul Județean Sălaj și a unităților administrativ-teritoriale comunele Bălan, Crasna, Mirșid, Plopiș și Bocșa, are misiunea de a desfășura activități și de a realiza proiecte pentru dezvoltarea turistică, socială, economică și culturală a județului, prin antrenarea tuturor resurselor materiale și spirituale, naturale, culturale, istorice și sociale existente în Sălaj.

SURSA FOTO fundatia-adept.org

Comentarii

comments