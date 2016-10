Regim restrictiv pentru şoferii care conduc autovehicule cu volanul pe dreapta Florin Negoiţă

Circulaţia autovehiculelor care au volanul pe partea dreaptă nu va mai fi asimilată cu simpla conducere a unui autovehicul, pe străzile şi şoselele din România. Iniţiatorii unui proiect legislative menit să înnăspreasacă condiţiile de circulaţie cu astfel de autovehicule susţin că regulile de şofat pentru aceste categorii trebuie schimbate întrucât şoferii se expun unor pericole mari atunci când efectuează depăşiri în trafic, din cauza vizibilităţii reduse. “În România, conform legislaţiei în vigoare, este interzisă depăşirea pe partea dreaptă. Motivaţiile de la baza reglementării pot fi diverse, începând cu opţiunea legiuitorului pentru stabilirea sensului de circulaţie pe partea dreaptă a drumului şi încheind cu pericolul generat de lipsa de vizibilitate pentru conducătorul auto care ar executa o astfel de depăşire. În fapt, o depăşire pe partea dreaptă executată cu un vehicul care are volanul situat pe partea stângă are exact acelaşi grad de periculozitate precum o depăşire pe partea stângă executată cu un vehicul care are volanul pe partea dreaptă. Din scaunul şoferului, vizibilitatea este la fel de redusă în ambele situaţii”, se menţionează în expunerea de motive a proiectului propus de mai mulţi parlamentari. Se propune ca maşinile cu volan pe dreapta să poată fi conduse pe drumurile din România numai în două situaţii strict delimitate prin lege. În primul caz, numai titularii unor permise de conducere obţinute în state în care circulaţia se desfăşoară pe sensul de mers de pe aprtea stângă pot conduce aceste autovehicule. În al doilea caz, titularii unor permise de conducere obţinute în ţări în care circulaţia se desfăşoară pe sensul de mers de pe partea dreaptă, pot conduce aceste autovehicule pe şoselele din România, dar trebuie să urmeze cursuri suplimentare de pregătire, de minim 20 de ore. În ambele cazuri, autovehiculul trebuie să fie dotate cu un sistem special de oglinzi, care să asigure conducătorului vizibilitatea în partea stângă şi stânga-faţă a autovehiculului.

Comentarii

comments