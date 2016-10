Primul cadran solar dintr-o şcoală sălăjeană dă ora exactă la Colegiu Tehnic “API” Zalău Andreea Vilcovschi

Primul cadran solar dintr-o şcoală sălăjeană şi al doilea din judeţ tronează începând de la finele săptămânii trecute în curtea Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

Iniţiativa îi aparţine lui Mirel Matyas, profesor de matematică în cadrul unităţii de învăţământ. “Ideea de a realiza un cadran solar, funcțional, o am încă de anul trecut, când prin intermediul proiectului educațional ”Orizonturi Științifice” pe care-l coordonez împreună cu colega mea, doamna profesoară Mariana Banto și din care mai fac parte colegele noastre doamnele profesoare Ramona Dumitraș și Zinia Matyas, ne-am propus să facem și o altfel de educație științifică, ce nu se face în sala de clasă în timpul orelor de curs. Asta pentru că o disciplină fundamentală, Astronomia, a rămas în afara manualelor școlare”, mărturiseşte cadrul didactic.

Întâlnirea cu specialistul clujean în cadrane şcolare, Dan-George Uza, a făcut ca ideea să se poată materializa. Împreună au inspectat Colegiul din Zalău, pentru a identifica locul perfect pentru amplasarea cadranului solar. “Am verificat fiecare colț al școlii, ne-am uitat pe toți pereții, am căutat cele mai bune poziții. Până la urmă am identificat două locații. Prima, este un teren viran din zona atelierelor, unde printr-un alt proiect – ”Api Lumină și Culoare” (coordonat de colega mea Anca Fagaraşi și din care mai fac parte colegii noștri Cristian Man și Paula Cristina Deac), vrem să transformăm acea zonă într-un parc. Cel de-al doilea loc identificat este peretele sudic al sălii de sport, acolo unde doamna profesoară Raluca Cirți, o artistă desăvârșită, ne va ajuta să realizăm un cadran solar vertical, sub forma unei ample picturi murale. Dar despre acest cadran vom mai vorbi, din primăvară încolo”, a precizat profesorul sălăjean.

Piatra din care este realizat cadranul provine din cariera de la Băbeni, are 1,8 metri în diametru şi cântăreşte peste două tone. Ea a căpătat forma dorită graţie intervenţiei talentatului sculptor-artist Marius Tutovan, fiind, de altfel, cea mai mare sculptură pe care a realizat-o până acum. Lucrarea a fost definitivată de către Dan-George Uza, un pasionat al acestor instrumente de măsurat timpul şi autorul singurei cărţi dedicate acestora – “Cadrane solare din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”.

După cum susţine profesorul Matyas, în judeţul Sălaj mai există un singur cadran solar, nefuncţional, însă, amplasat pe Biserica Reformată din Nuşfalău.

Sculptura nu se vrea doar un instrument didactic, ci şi o operă de artă, întrucât, după cum explică iniţiatorul proiectului, conceptul este unul vast şi cuprinde un ansamblu arhitectural inspirat din Masa Tăcerii a lui Constantin Brâncuşi. Astfel, “masa”, respectiv cadranul, va fi înconjurată de 12 pietre, “scaunele”, pe care vor fi gravate însemnele zodiacale, dar şi elemente ce ţin de cultura populară sălăjeană.

