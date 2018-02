Pericol de moarte: la volan, în aburi de alcool

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducând pe drumurile publice, în urma unui control de rutină efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalău. Oamenii legii au întocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, în localitatea Valcău de Jos, un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din comuna Sîg. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de articolul 336 Cod Penal. Fapte de acest gen au fost constatate și în luna ianuarie 2018. Polițiștii sălăjeni cu atribuții pe linie rutieră au constatat 15 infracțiuni și au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, pe acest segment, în prima lună a acestui an.