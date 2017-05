Pe banii noștri, majoritatea consilierilor zălăuani tremură în fața ordinelor Episcopiei Florin Negoiţă

Principiul firesc, democratic, al diferențelor de opinie, a căzut secerat sub “sabia” de partid, la ședința de Consiliu Local de joi, 25 mai, din cadrul Primăriei Zalău. Cea mai mare parte a consilierilor locali și-a dat cu stângul în dreptul, schimbându-și opinia după cum au bătut vânturile dinspre Episcopia Sălajului și partidul aflat la putere. Lipsa de coloană vertebrală a Consiliului Local, vidul de răspundere, de responsabilitate asupra unui vot acordat inițial, pun așadar sub un mare semn de întrebare nu doar competența celor care ne conduc și trebuie să ne apere interesele, ci și viitorul municipiului nostru în momentele în care proiecte de hotărâre bătute în cuie la o ședință sunt aruncate la gunoi, locul lor fiind luat de altele în ședința următoare, cu decizii schimbate instantaneu, la 180 de grade.

Episcopia Sălajului a lansat un atac nemaîntâlnit la adresa unui consilier local PNL– Claudiu Bîrsan – care a avut cutezanța să-și spună, în penultima ședință de Consiliu Local din 27 aprilie, în mod argumentat și calm, opinia referitoare la un Proiect de hotărâre ce viza ajutoarele acordate de Primăria Zalău bisericilor din municipiu. Consilierii locali PNL au spus atunci că ar fi bine ca ajutorul bănesc, fiind vorba de banii zălăuanilor, să fie acordat bisericilor din municipiu, iar eparhiile (sediile administrative, pentru că acestea beneficiază oricum de sprijin din partea Guvernului, a Județului și, bineînțeles, a enoriașilor), să nu mai fie incluse în aceste distribuiri.

Consilierii locali PNL, dar și cei din partea PMP și PNȚCD au considerat că enoriașii care vin în bisericile din municipiu sunt îndreptățiți să beneficieze de acest sprijin din partea primăriei prin reparațiile și dotările bisericilor aflate în nevoie, fiind mai mult decât logic faptul că e mai firesc să aduci o centrală termică într-o biserică, acolo unde bătrânii și copiii îngheață iarna de frig, decât să le pui aer condiționat celor din sediile administrative ale Episcopiei. Aceste opinii au fost însușite integral de toți consilierii locali care, în ședința din 27 aprilie au votat acest proiect și au decis ca banii, oricum puțini și rupți cu mari sacrificii de la “gura” altor investiții, să meargă către bisericile din municipiu și mai puțin către sediile administrative. Fonduri destinate în principal lucrărilor de întreținere, reparații, și mai puțin pe achiziții de candelabre opulente și alte obiecte de o “stringentă” necesitate care ne toacă și puținele procente din bugetul local destinate acestor lucrări.

Episcopia Sălajului: “Se încearcă umilirea Bisericii”

Episcopia Sălajului a sărit ca arsă și a pornit un atac furibund la adresa consilierului local Claudiu Bîrsan, dar și a celor care au îndrăznit să gândească și să se exprime diferit, aducând acuzații, adresându-i totodată cuvinte grele doar pentru faptul că a avut o opinie diferită, susținută prin vot de consilierii locali, în ședința precedentă celei de joi, 25 mai.

“Regulamentul votat în ședința din 27 aprilie este un atac direct la adresa Episcopiei Sălajului. În text s-a folosit de nu mai puțin de nouă ori << cu excepția Eparhiilor >>. Suspectăm pe inițiatorul proiectului nu de neștiință sau necunoașterea legii, ci de rea voință, aceasta fiind și atitudinea colegilor săi de partid. Mai mult decât atât, aprobarea amendamentului de către consilierii locali îi face pe aceștia părtași la încălcarea OG 82/2001 care dă dreptul eparhiilor să primească ajutor din partea Unităților Administrativ-Teritoriale sub a căror jurisdicție se află. Se încearcă crearea unei stări de tensiune între instituții dar și umilirea Bisericii. Primăria Zalău a promis că va sprijini această instituție nou înființată. Din păcate, prin piedicile puse, s-a demonstrat contrariul acestor promisiuni “, spune Episcopia Sălajului în comunicatul trimis către Primăria Zalău.

Episcopia pierde din vedere faptul că nu este la latitudinea primarului luarea unor astfel de decizii și calcă în picioare prerogativele Consiliului Local și votul inițial dat de consilierii locali. Se apelează, după atacurile către cei care s-au opus proiectului, la o competentă periere a autorităților locale – latura puterii – pentru băgarea minților în cap și anularea votului inițial: „Noi, Biserica, ne rugăm la fiecare slujbă pentru conducătorii țării, pentru mai marii orașelor și satelor. Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu va lumina conștiințele celor care se află în drept să corecteze comis asupra Eparhiei noastre”.

Desigur, primăriile pot acorda aceste ajutoare, după ce scapă de întunericul din conștiință și se leapădă de “abuzuri”, evident, în funcție de necesități. Sigur că legea dă dreptul episcopiilor să primească bani, însă nu obligă primăriile să facă acest lucru atâta timp cât consilierii locali și comisiile alese decid că ajutoarele bănești sunt necesare bisericilor și nu birourilor. Nu mai adăugăm faptul că Episcopia comite acest șantaj emoțional pe banii noștri, ai contribuabililor, pe banii municipiului, în lipsa oricărei consultări publice a unui proiect, asta dacă e să o luăm strict după cum spune legea. Consultarea publică în privința acestui proiect a fost, în fapt, un simulacru, aceasta având loc exact în ziua ședinței, cu o oră înainte de începerea ei. Evident că la aceste consultări nu a participat niciun zălăuan, acest lucru fiind anunțat de municipalitate prea târziu.

Claudiu Bîrsan: „Un atac împotriva mea și a colegilor mei”

“Nu vreau sa intru într-o polemica cu nimeni. Personal, însă, sunt mâhnit de turnura politică dată discuției pe marginea acestui proiect. De asemenea, sunt mâhnit de faptul că se îndreaptă un atac împotriva mea, în condițiile în care au fost 12 consilieri de la toate partidele care au votat inițial amendamentul meu. Consider ca a avea păreri diferite, contradictorii, în general, dar și pe subiectul în speță în particular, este un lucru necesar, care ține de libertatea de opinie și de o conduită democratică sănătoasă într-un for deliberativ cum este Consiliul Local. A califica o opinie diferită drept un act de rea-voință, premeditat, o “părtășie” la “încălcarea cu bună-știință a legii” ar fi însă o dovadă a incapacității de înțelegere a mecanismelor unui dialog civilizat, necesar, chiar obligatoriu în cadrul Consiliului Local.

Eu îmi mențin punctul de vedere prezentat și în ședinta de Consiliu Local, acela ca eparhiile, fiind de interes județean, pot fi eventual sprijinite financiar de Consiliul Județean, că sprijinul acordat unităților de cult ar trebui să se refere doar la reparații capitale și nu la obiecte de inventar gen aplice, băncuțe, etc., așa cum prevede acum regulamentul, și în final ca acest sprijin ar trebui condiționat de desfășurarea de către unitățile beneficiare, a unor acțiuni culturale sau sociale, constând în sprijinirea grupurilor defavorizate de cetățeni. Îmi mențin acest punct de vedere fiind convins că nu încalc nicidecum legea, și că nu lezez în niciun fel nici bunele moravuri, nici morala creștină, de care îmi place cu umilință să cred că sunt profund atașat”, ne-a declarat consilierul local Claudiu Bîrsan. Acesta a fost susținut, în ședința de Consiliu Local de joi, doar de colegii săi de partid, precum și de cei de la PNȚCD și PMP, proiectul schimbat primind în total șapte voturi împotrivă și o abținere, restul voturilor fiind pentru.

Consiliul local, drepți: ascultă comanda la Cabinetul Episcopiei!

Toți consilierii locali care, cu mai puțin de o lună în urmă, au votat ca banii să meargă către biserici și exclusive către reparații și dotări absolut necesare, s-au “întors” în ședința de joi și au votat împotriva a… ceea ce votaseră cu trei săptămâni înainte, aprobând de această dată reintroducerea amendamentului pe care inițial l-au scos din proiect. Astfel, prin aceste amestecuri ale Episcopiei, proiectul a fost schimbat peste noapte și readus pe masa consilierilor locali, astfel încât Episcopia să-și vadă visul financiar împlinit, acela de a primi, ce altceva decât ceea ce primează înaintea oricăror alte lucruri care ar trebui să conteze în sânul Bisericii, respectiv banii. Interesul bănesc al instituției poate fi cu ușurință reperat în modul de adresare, de o manieră total nepotrivită, fapt care atestă supărarea cea mare a Bisericii pe ceea ce se decide inițial în Consiliul Local. Și nu doar supărarea, ci acționarea pârghiilor de toate felurile pentru atingerea scopului, chiar și cu încălcarea normelor legale, că cele de bun-simț sunt ca și inexistente.

Ceea ce este cu adevărat de condamnat nu este neapărat faptul că și eparhiile, adică sediile administrative, vor primi bani pentru dotări cu aparate de aer condiționat, mobilier și alte lucruri foarte necesare celor din administrațiile episcopale: în fond, tot acolo merg banii, către Biserică, în ansamblu, iar pe zălăuani nu i-a întrebat nici primăria și nici onor-Episcopia dacă vor să dea din banii destinați dezvoltării orașului, către candelabre și aparate de climatizare în încăperile Eparhiilor. Condamnabil cu adevărat este faptul că avem un Consiliu Local care dansează după cum cântă politicul și, mai nou, Biserica, un organism vulnerabil care reacționează la presiuni, ignorând interesul cetățenesc și neavând puterea de a susține ceea ce votează inițial. Biserica a încălcat grav nu doar dreptul la o opinie liberă a unor consilieri aleși de noi, ci și autoritatea în sine a acestui for din administrația municipiului. Pe de altă parte, corectitudinea și fermitatea celorlalți consilieri se evaporă instantaneu, la ordin. Consilierii care au avut curajul să aibă opinie diferită, decentă și argumentată, puși la colț și transformați prin vorbele nedrepte ale Cabinetului episcopal în persoane care încalcă legea și “atacă” instituții, au rămas singuri și fără susținere colegială, într-o ședință care, în mod normal, ar trebui să fie un nucleu, o comuniune de interese, chiar dacă opiniile sunt diferite uneori, în sens constructiv.

Episcopia Sălaj a uitat sprijinul de… miliarde al liberalilor

Înainte de a sări la gâtul acestor consilieri locali care nu au făcut altceva decât să aibă o viziune diferită privind direcționarea fondurilor destinate bisericilor, Episcopia ar trebui să-și reamintească faptul că înființarea ei, cu tot ceea ce a implicat instituțional și financiar acest lucru, le-o datorează, prin trecutul politic al țării, liberalilor. Tot Episcopia ar trebui să scotocească prin acte și să îngroașe cu carioca sprijinul major pe care l-a avut la înființare din partea ministrului de interne de atunci, întâmplător penelistul Vasile Blaga și a celui venit din partea premierului din vremea respectivă, Emil Boc, a tuturor liberalilor sălăjeni dintre care îl amintim și pe deputatul Lucian Bode, aceștia susținând absolut toate demersurile și făcând posibilă înființarea acestei instituții cât și construcția impunătorului sediu.

Înainte să redacteze cuvintele grele cu care a pus la zid un consilier local care a îndrăznit să aibă o părere diferită, Episcopia Sălajului ar trebui să nu uite că s- a renunțat și la poligonul militar care exista pe actualul amplasament al Episcopiei, iar terenul a fost pus la dispoziția Bisericii Ortodoxe pentru construcția uriașă care există și astăzi.

Mai mult, în perioada 2009-2012, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte, s-au alocat Bisericii Ortodoxe circa 50 miliarde lei, din care au fost alocați Bisericii sălăjene nu mai puțin de 10 miliarde de lei (bani destinați tuturor bisericilor din județ). Ceea ce uită Episcopia este faptul că din acești 10 miliarde de lei, nu mai puțin de 8 au fost folosite la ridicarea clădirii instituției Episcopiei Sălajului. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care cei din Cabinetul Episcopului de Sălaj ar trebui să le țină minte cu aceeași sfințenie cu care dă ordine dincolo de gardul ei ori se supără, după caz, pe câțiva consilieri locali, implicit pe câteva zeci de mii de sălăjeni.

Însă toate acestea nu reprezintă nici pe departe o noutate pentru municipiul nostru. Imixtiunea politicului, la fel de otrăvitoare ca și în alte proiecte pe care zălăuanii le-au pierdut din aceleași motive, combinată cu lăcomia unei instituții care condamnă ea însăși lăcomia ca fiind un păcat grav, reprezintă nu doar o pată pe obrazul municipiului, ci o lecție din care noi, enoriași sau nu, cetățeni ai acestui județ, trebuie să să o învățăm odată pentru totdeauna. Pentru a ști pe mai departe ce să facem cu dorințele noastre, cu bunătatea și înțelegerea noastră, cu libertatea de a avea opinii și idei diferite. Pentru a înțelege cum să procedăm cu disponibilitatea noastră și nu în ultimul rând cu banii noștri, oricum tot mai puțini în fiecare an.

Nimeni nu contestă dreptul eparhiilor de a primi bani pentru ceea ce se consideră a fi adevărate necesități, la fel cum și bisericile care își deschid zi de zi porțile către enoriași trebuie să le asigure acestora condiții decente și umane, însă, în toată această poveste dezamăgitoare este vorba, de fapt, despre lipsuri grave în asumarea responsabilității din partea unui organism municipal ales să conducă și să apere interesele și drepturile celor mulți, cedând în fața unor presiuni care ar trebui să fie tratate cu precauție și discernământ de către cei pe care i-am votat.

