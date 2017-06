Pasajul mortii din Benesat face o alta victima Magazin Salajean

Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dimineata zilei de luni, pe raza localitatii Benesat, o autoutilitara condusa de un maramuresean fiind lovita de trenul accelerat Satu Mare – Bucuresti. In urma impactului, barbatul a fost grav ranit si transportat de urgenta la Spitalul Judetean din Baia Mare. Accidentul s-a produs la nici patru zile dupa ce un alt barbat si-a pierdut viata, in aceleasi conditii, exact in acelasi loc: in pasajul mortii din Benesat.

Mai bine de 300 de metri a fost tarata, de trenul accelerat, autoutilitara condusa de maramuresan. Potrivit informatiilor furnizate, ieri, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Nadia Serban, luni dimineata, in jurul orei 6:45, pe Drumul Judetean 108 A, in localitatea Benesat, Mircea P., de 43 de ani, din Baia Sprie, judetul Maramures, in timp ce conducea o autoutilitara, nu a oprit pentru a se asigura la trecerea la nivel cu calea ferata, semnalizata corespunzator cu indicatoare rutiere, si a intrat in coliziune cu trenul accelerat care circula pe relatia Satu Mare – Bucuresti.

In urma impactului, soferul a fost grav ranit, fiind transportat de urgenta la Spitalul Judetean din Baia Mare, in timp ce autoutilitara a fost avariata in proportie de 70 la suta. Din fericire, niciunul dintre calatori nu a fost ranit. In schimb, au avut de asteptat ore intregi intr-un frig cumplit. In impact, garnitura de tren a fost avariata, din cauza unor probleme tehnice neputand furniza caldura in vagoane. Trenul accelerat si-a reluat cursul cu o intarziere de mai bine de trei ore.

Accidentul feroviar s-a produs la patru zile dupa o alta tragedie ce a avut loc exact in acelasi loc, respectiv la iesirea din statia Benesat spre Ulmeni. Un barbat in varsta de 53 de ani a decedat, dupa ce trenul rapid Satu Mare – Bucuresti a lovit in plin utilajul de deszapezire care-l conducea. Si in acest caz, politistii spun ca vinovat de accident este chiar soferul autoutilitarei, pentru ca nu s-a asigurat la trecerea de cale ferata.

Banii sau viata

De sapte ani de zile, de cand s-a scos bariera de tren, in zona cu pricina au avut loc nenumarate accidente soldate cu victime, devenind astfel un pasaj al mortii pentru soferi. Doar dupa tragediile petrecute in ultimele zile, autoritatile au hotarat sa ia masuri. La fata locului s-au deplasat, luni, atat seful Politiei Rutiere Salaj, comisarul sef Vasile Sabau, cat si prefectul judetului Salaj, Vegh Alexandru.

In urma gravelor accidente de circulatie petrecute la interval de doar patru zile, am decis sa merg personal la Benesat, pentru a evalua situatia. Ca masuri, in prima faza, s-a dispus, incepand de luni, limitarea vitezei trenurilor la 50 de kilometri pe ora. Pe de alta parte, avem in vedere achizitionarea si montarea unei oglinzi reflectorizante pentru soferi.

Pasajul respectiv este o problema mai veche, soferii care circula dinspre Baia Mare spre Zalau, avand vizibilitate redusa. Ar fi bine daca s-ar putea instala o bariera ori monta un semafor, insa costurile sunt foarte ridicate, ne-a comunicat prefectul Salajului. In prezent, in zona nu exista decat un singur indicator rutier inscriptionat Atentie la tren, iar vizibilitatea soferilor este obturata si de copacii si tufele existente.

