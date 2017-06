Oameni pentru oameni! Copiii din Centrul Social de la Cehu Silvaniei au fost creştinaţi Augusta Tesinschi

Zece copii cu vârste cuprinse între cinci luni şi şapte ani, aflaţi în plasament în Centrul Social Multifuncţioanal din Cehu Silvaniei, au

primit, în cursul după amiezii de ieri, taina sfântă a botezului. Impresionaţi de drama prin care trec micuţii rămaşi fără familie, mai mulţi oameni cu suflet, printre care şi angajaţi ai MAI, cadre didactice, dar şi alţi cetăţeni din Zalău s-au oferit să le fie părinţi spirituali, aceştia suportând în întregime din propriul buzunar toate chetuielile necesare unui astfel de eveniment.

După cum a relatat Ana Petruţ, directorul Centrului Social Multifuncţional din Cehu Silvaniei, majoritatea celor care ajung acolo sunt copii abandonaţi de părinţi în spital, toţi din judeţul Sălaj, dar şi copii luaţi în plasament de stat din cauza problemelor apărute în familiile din care provin. Cu toate că micuţii care ajung acolo au acte emise de ofiţerul stării civile, certificate de naştere, prin care se atestă identitatea lor, foarte mulţi sunt necreştinaţi, nebotezaţi. Conducerea centrului a hotărât în urmă cu aproximativ zece ani, ca anual o dată sau de două ori, în funcţie de “fluxul” de minori ajunşi în plasament, să organizeaze astfel de creştinări, unde este cazul, pentru a respecta datina creştină. Aşa s-a întâmplat şi la începutul acestei săptămâni, luni 29 iulie, când zece copii, cu vârste cuprinse între şase luni şi şapte ani, majoritatea fetiţe au fost botezate. Părinţii spirituali au fost persoane, mămici la rândul lor, din municipiul Zalău, care frecventează destul de des acest centru şi care, impresionaţi fiind de “poveştile de viaţă” ale micuţilor s-au hotărât benevol să fie naşi, oferind şi suportând din propriul buzunar toate cheltuielile legate de această taină a botezului.



Părinţi spirituali pentru toată viaţa

Cristina Prodan este una dintre mămicile care s-au oferit să creştineze un copil de la Centrul Social Multifuncţional din Cehu Silvaniei. S-a ataşat mult de micuţii aflaţi în grija statului după ce a organizat câteva acţiuni caritabile pentru cei de acolo. “Cu ocazia vizitelor anterioare, am văzut ce mare nevoie de afecţiune au aceşti copii. Când am aflat că vor fi botezaţi câţiva, mi-am exprimat dorinţa de a ajuta la creştinarea unui micuţ”, a precizat tânăra. Cristina a devenit, astfel, naşa Alexandrei, o fetiţă minuntă de aproape 3 ani, cu care îşi doreşte să ţină legătura. “Vreau neapărat să păstrez legătura. Asta era şi ideea gestului meu: să-i fiu mamă spirituală pe viaţa, nu doar pentru o zi”, a adăugat aceasta.

Directorul Centrului spune că, atunci când se intenţionează realizarea unei astfel de acţiuni la centru şi când nu sunt persoane doritoare de a deveni părinţi spirituali pentru copiii nebotezaţi, personalul de la centru suplineşte rolul naşilor. “S-a întîmplat de multe ori să nu fie niciun naş şi atunici, noi personalul de la centru am botezat. Şi eu sunt naşa la doi copii”, a spus directorul. Potrivit reprezentantului de la centru, în cursul acestui an, cel mai probabil, vor mai avea loc astfel de evenimente, asta în funcţie de numărul copiilor care ajung acolo. Lunar, din cauza problemelor apărute în familiile din care provin sau din cauza abandonului la Centru Social Multifuncţional de la Cehu Silvaniei ajung cel puţin trei copii. Momentan numărul acestora este de 115 persoane, cu vârsta cuprinsă între două luni şi 23 de ani.

