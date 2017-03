O bijuterie arhitectonică zălăuană a intrat în atenția restauratorilor Florin Negoiţă

“Spitalul vechi”, trecut şi prezent

Spitalul vechi, aşa cum este cunoscută unitatea medicală compusă din clădiri de de patrimoniu din Zalău, se află în plin proces de reabilitare şi restaurare, o parte din lucrări fiind aproape finalizate, restul acestora urmând să demareze în perioada următoare.

În cadrul unităţii medicale funcţionează Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă, Secţia de Boli Infecţioase şi cea de Pneumologie din cadrul aceleiaşi instituţii. Clădirile fac parte din lista monumentelor istorice, prin urmare, reabilitarea acestora este supusă unui regim special, necesitând studiile şi aprobările Direcţiei pentru Cultură Sălaj. Promotor al investiţiei este Consiliul Judeţean Sălaj. Deşi se cunosc date legate de începuturile construcţiei acestor clădiri, amănuntele ce pot fi extrase din documentele vremii nu se găsesc în număr mare în documentele vremii, detaliile începuturilor legate de aceste bijuterii arhitectonice fiind, din păcate, destul de puţine. Secţiile subordonate Spitalului Judeţean beneficiază, pe lângă restaurările exterioare, de dotări noi, extinderi de spaţii, suplimentare a numărului de saloane precum şi legături noi între clădiri, spaţii destinate exclusiv copiilor, aparatură medicală performantă, lucruri care vor face ca aceste secţii deosebit de importante să funcţioneze la standarde înalte de performanţă şi cu un minimum de impact psihologic negativ pentru pacienţi.

Spitalul vechi – file de istorie

Construcţia Spitalului vechi este legată de numele lui Szikszai Lajos, cel care a fost numit şi “arhitectul Zalăului”, personalitate care şi-a pus amprenta pe multe construcţii din municipiu, politician de renume, revoluţionar şi un împătimit colecţionar.

Provine dintr-o familie nobilă dar săracă, avându-i ca părinți pe Laki Imre Szikszai și Imre Petkes Anna. După studiile primare făcute în satul natal, urmează cursurile Colegiului reformat Wesselényi din Zalău în perioada 1840-1844. După absolvire studiază dreptul la Cluj și limba germană la Sibiu. A participat activ la Revoluția de la 1848, înrolându-se în 28 mai 1848 și luptând în armata maghiară unde ajunge până la rangul de căpitan. Odată cu înfrângerea revoluției maghiare revine în localitatea natală și se căsătorește cu Agnes Nagy Kaali. După ce a obținut diploma de avocat în anul 1862 își deschide un birou de avocatură la Zalău. Își face un nume în domeniu grației câștigării unui proces în care reprezintă familia Wesselényi. În perioada 1875-1881 a fost deputat al circumscripției Zalău și al comitatului Sălaj.

Ajungând într-o poziție administrativă, reușește să influențeze aducând argumente științifice și să obțină pentru Zalău statutul de oraș reședință de comitat, odată cu reforma administrativă din 1876. Așa cum se știe, comitatul Sălaj (Szilágy vármegye) a fost înființat în 1876 prin unirea comitatelor Crasna – ce avea centrul la Sub Cetate și mai apoi la Șimleu Silvaniei și Solnocul de Mijloc cu centrul la Zalău. În această formă, comitatul Sălaj a existat până în anul 1920. Dar poate cea mai însemnată construcție publică cu un puternic impact social, de pe vremea când Szikszai Lajos a fost vice-comite, este clădirea actuală a ”spitalului vechi” unde funcționează în prezent secția de boli contagioase a Spitalului județean Sălaj. Planul primului spital al orașului a fost prezentat pe 26 aprilie 1888 în adunarea județeană, iar lucrările de excavație au început în anul 1891.

Conform informațiilor cuprinse în Monografia Comitatului Sălaj (Szilágy Vármegye Monographiája) a lui Petri Mór – lucrare în șase volume scrisă la îndemnul vicecomitelui Szikszai Lajos – se precizează faptul că pentru teren a fost plătită suma de 1.596 florini și 87 koroane iar pentru construcția propriu-zisă a clădii suma de 49.343 florini și 58 koroane. Când a fost inaugurat, la 1 ianuarie 1894, a fost singurul spital public din comitat. Tot Petri Mór aduce și câteva date statistice cu privire la pacienții din primii ani: ”pe parcursul primului an au primit îngrijiri medicale 723, în anii următori numărul acestora crescând gradual. În 1895 numărul mediu de pacienți a fost de 86 pe zi…” În semn de respect, zălăuanii i-au ridicat un bust amplasat pe un soclu impunător în parcul din fața spitalului. Din păcate, acest bust nu mai există astăzi, fiind demolat, probabil, în anii ‘60. Istoria tumultoasă a Spitalului de boli contagioase a început în anul 1840 printr-o acţiune de strângere de fonduri. Lucrările vor începe abia peste nouă ani, spitalul devenind funcţional în 1888. Tot în acest an este prezentat un nou proiect, de care se leagă numele lui Lajos Szicszai, vicecomitele comitatului Sălaj. Aceasta marchează o nouă etapă arhitecturală a spitalului. Datorită implicării sale, în anul 1893 noul corp al clădirii va fi dat în folosinţă, iar Szikszai Lajos va fi considera ctitorul spitalului. Din păcate, datele detaliate legate de construcţia acestor corpuri ce fac parte din ansamblul spitalicesc sunt destul de puţine, multe din documentele care atestau cu exactitate perioadele de construcţie şi evoluţia acestor clădiri de-a lungul timpului fiind inexistente sau de negăsit în prezent.

Restaurarea clădirilor – activitate de amploare demarată de Consiliul Judeţean Sălaj

La Secţia Pneumologie, proiectul de reabilitare a demarat în anul 2015, când au fost alocaţi 2.394.000 de lei, din care 2.124.000 de la bugetul de stat, diferenţa fiind asigurată de la Consiliul Judeţean Sălaj. Anul trecut fondurile au fost suplimentate cu 720.000 lei, din care 556.000 de la bugetul de stat şi diferenţa de la Consiliu Judeţean Sălaj, suma totală destinată acestei secţii find de 3.114.000 de lei. Pentru acest an, s-a propus alocarea a încă 782.000 de mii lei din bugetul Consiliului Judeţean, în vederea finalizării lucrărilor şi a dotărilor necesare spaţiilor reabilitate, dar şi a celor nou construite.

Dintre lucrările realizate menţionăm: desfacere, refacere acoperiş, compartimentarea spaţiului existent (podul) şi punerea în funcţiune a mansardei (saloane, grupuri sanitare şi anexe) inclusiv instalaţii electrice, sanitare, fluide medicale, încălzire, incendiu, covor şi tapet din pvc termosudabil, procurare şi montare ferestre tip veluxe, uşi, etc. La etajul 1 – înlocuire uşi şi ferestre, reparaţii scări din marmură, reparaţii balustradă, covor şi tapet din pvc termosudabil, finisaje interioare şi instalaţiile aferente inclusiv construire şi echipare grupuri sanitare, realizare sisteme de incendiu, etc. La parter va fi amenajat un cabinet de radiologie dotat după ultimele standarde tehnologice, vor fi realizate lucrările de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, execuţie planşeu beton armat, etc. În ceea ce priveşte reabilitarea, modernizarea şi dotarea pavilionului secţiei de boli Infecţioase, acest obiectiv de investiţie este preconizat a se realiza în colaborare cu S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti.

Valoarea estimativă a devizului general este de 9.246.252 de lei, din care lucrări eligibile (CNI) 8.578.833 lei şi lucrări neeligibile (SJU Zalau) 672.419 de lei inclusiv TVA. În privinţa reabilitării, modernizării, extinderii şi dotării Secţiei de psihiatrie, Consiliul Judeţean Sălaj a inițiat procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare – „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a secţiei de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Zalău”- ceea ce presupune reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului existent, construirea și dotarea unui corp nou și crearea căii de acces între cele două corpuri.

Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea şi dotarea construcției existente, unde vor fi acordate servicii medicale de specialitate pentru 20 pacienți cronici (10 bărbați şi 10 femei). Lucrările de intervenţie propuse a se executa potrivit Studiului de Fezablitate existent sunt: amenajarea spaţiilor existente (în saloane cu două paturi, cabinete medicale şi alte spaţii necesare conform Ordinul MSP 914/2006), reabilitarea acestora şi dotarea lor cu mobilier de specialitate; extinderea construcției existente cu un nou corp de clădire, cu regim de înălţime D+P, care va găzdui un număr de 40 de paturi pentru bolnavii acuți adulți (dispuse separat, pe sexe) și 20 de paturi pentru copii cu afecţiuni acute.

Acest corp de clădire va cuprinde toate spaţiile necesare desfăşurării activităţii medicale şi va fi dotat conform prevederilor Ordinului 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare şi asigurarea standardelor de calitate a serviciilor medicale din cadrul secţiei de Psihiatrie; legătura dintre corpul existent și corpul nou va fi realizat prin construirea unor coridoare, pentru asigurarea circuitului funcţional şi flexibil al cadrelor medicale.Valorea estimată a investiţiei conform Studiului de Fezabilitate este de 24.195.772,35 lei (inclusiv TVA). Proiectul a fost depus pentru finanţare în cadrul „Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social”, subprogramul “Unităţi Sanitare din Mediul Urban”, fiind selectat pe lista de investiţii pentru 2017.

