Municipalitatea pregătește pachetele și ornamentele de Sărbători

Primăria municipiului Zalău a alocat în acest an suma de 144.000 de lei pentru acțiunile ce se desfășoară pe marginea Sărbătorilor de iarnă, în municipiu. Din această sumă, Primăria va oferi pachete cu produse alimentare și dulciuri pentru Sindicatul Pensionarilor, Uniunea județeană a Pensionarilor, pentru veteranii de război, Centrul Social de Urgență, Consiliul local al tinerilor și, firește, tuturor copiilor și tinerilor din Zalău care vor veni la colindat, la sediul Primăriei.

Prin Direcția de Asistență Socială vor fi distribuite aproximativ 600 de pachete cu alimente diverse, inclusiv dulciuri, copiilor aflați în situații de risc social, din familii defavorizate, persoanelor din Adăpostul de noapte și persoanelor cu dizabilități.

Potrivit primarului Ionel Ciunt, în acest an vor fi distribuite, în total, aproximativ 3.700 de pachete. Vor fi organizate evenimente cu specificul Sărbătorilor de iarnă, la Centrul Social de Urgență, Adăpostul de Noapte, începând din 4 decembrie. Ornamentele de Sărbători sunt amplasate în aceste zile, achizițiile din acest an, pe acest segment fiind de 109.000 lei. Ornamentelor cumpărate de Primărie în acest an li se adaugă cele de anul trecut astfel încât locurile în care vor lumina aceste ornamente vor fi mai multe. Se va pune accent pe zonele din cartiere, zone care în anii trecuți au fost uitate de autorități. Iluminatul festiv a fost, așadar, extins către ieșirea din municipiu către zona industrială, dar și la intrarea în municipiu, dinspre Cluj-Napoca.

Vor fi organizate spectacole și manifestări cu ocazia Zilei Naționale a Rămâniei. Primarul Ciunt a spus, în cadrul conferinșței de presă de vineri, că de Revelion se ia în calcul organizarea unui foc de artificii în centrul municipiului, însă nu va mai fi vorba de spectacole sau petrecere în aer liber. Ideea organizării unui târg de Crăciun, un eveniment care ar fi foarte apreciat de zălăuani, a fost luată în calcul prea târziu, însă și posibilitățile financiare ale municipiului și organizarea altor evenimente, până acum, au făcut ca acest Târg de Crăciun să fie un proiect ce va fi luat în calcul abia din anul viitor.