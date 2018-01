Moştenirea lui Gheorghe Guşet, măr al discordiei între fiul şi iubita fostului sportiv

Pentru a intra în posesia tuturor bunurilor ce au aparţinut tatălui său, George Guşet, fiul regretatului Gheorghe Guşet, a deschis o acţiune în instanţă împotriva Lorenei Boberschi, antrenoarea şi partenera de viaţă a tatălui său. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Zalău, însă până la această dată nu a fost acordat un prim termen de judecată.

Relaţiile dintre cei doi au fost extrem de tensionate în ultimii doi ani; în timp ce George îi reproşa că este vinovată pentru neînţelegerile avute cu părintele său, Lorena l-a acuzat că nu urmăreşte altceva decât averea Uriaşului din Carpaţi. Conflictul dintre ei a răbufnit la scurt timp după moartea lui Gheorghe Guşet, în iunie 2017, când fiul celui mai titrat aruncător român de greutate i-a cerut Lorenei, prin intermediul unei case de avocatură, să predea pe bază de proces-verbal de predare-primire toate distincţiile, ceasul, lanţul şi brăţara de aur ale tatălui.

Într-o postare făcută pe contul său de Facebook, iubita lui Guşet îi arunca vorbe grele, amintind moment deloc plăcute din trecutul relaţiei tată-fiu: “Îmi e greu să înţeleg cum poţi să fii atât de disperat după ceva pentru care tu nu ai făcut nimic niciodată. Uiţi că în ultimii patru ani nu ai făcut parte din viaţa tatălui tău? Uiţi că i-aţi interzis categoric să vorbească cu voi, să îşi vadă nepotul? De ce? Pentru că nu a vrut să treacă apartamentul pe numele vostru. Uiţi că nici pe invitaţia ta la nuntă nu l-ai trecut? Ţi-ai adus acum aminte, subit, că ai avut tată şi că îl şi iubeşti! Uiţi că l-aţi târât prin tribunale ani de zile doar pentru că a vrut să te ajute şi tu l-ai dat afară din propria lui casă şi îl înjuraţi ca la uşa cortului. Apartamentul era primit pentru merite sportive! Cât de mult îl iubeşti acum! Cred! Acum poţi să te bucuri liniştit de tot ce a fost al lui, muncite, realizate împreună cu mine! În ultimii ani, tatăl tău a fost de multe, multe ori la spitale internat sau la urgenţă după ce îi făceaţi voi câte ceva; şi i-aţi făcut multe, mult rău. El a fost bolnav rău, asta costă bani! Ştii câte mii de analize a făcut? Habar nu ai, pentru că nu te-a interesat niciodată el ca om, numai banii lui! Am aflat că îţi mai trebuie una, alta de la mine. Ce să îţi mai dau, prinţişor? Sufletul? Cât de josnic poţi fi? Sper să poţi să trăieşti cu ideea că ţi-ai chinuit tatăl atât de mult încât l-ai ajutat să-i crape inima în el!”

Dacă atunci, tânărul Guşet nu a reacţionat, acum, după ce i-a intentat proces o acuză pe Lorena Boberchi de faptul că i-a despărţit familia şi că l-a îndepărtat pe tată de copilul său: “Intervenea în toate discuţiile pe care le aveam cu tata, băga râca între noi, iar tata credea tot ce-i spunea. Niciodată nu asculta şi părerea mea. Din cauza ei, ajunsesem să nu mai vorbesc cu tatăl cum o făceam cândva”, mărturiseşte Guşet, făcând, în acelaşi timp, referire la faptul că în toţi cei 21 de ani de relaţie, cei doi nu şi-au oficializat relaţie. “Poate că era puţin influenţabil, dar să nu uităm că în toţi aceşti ani nu luat-o de soţie. Ea voia, el nu. Oare de ce? Dacă vroia să îi lase ei ceva, îi lăsa. Ştia că e bolnav. Dar se pare că nu a vrut să îi lase nimic”, spune el.

În replică la acuzaţiile potrivit cărora starea de sănătate a regretatului sportiv s-ar fi agravat din cauza problemelor cu fiul său, George precizează: “Nu consider că tata a murit din cauza mea sau a familie mele, aşa cum susţine ea. Era bolnav, nu a murit de supărare. Mi-am iubit tatăl enorm şi îl voi iubi în continuare, chiar dacă nu mai este printre noi. Vinovaţi ar trebui să fie cei care susţin că doar ei au stat alături de el în ultimii 21 de ani. Am fost lângă el în ultimele clipe, am luat avionul dimineata şi am mers direct la spital, pe cand alţii stăteau pe Facebook şi postau, în loc să îi fie aproape”.