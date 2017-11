Modificări în derularea Programului European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate din Sălaj

În cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice ce a avut loc joi, 23 noiembrie la sediul Instituției Prefectului s-a discutat despre derularea Programului European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate în județul Sălaj, în perioada 2017-2018.

Ghidul Solicitantului aduce unele modificări în derularea Programului Operațional astfel încât vor fi vizate de schimbările legislative anumite categorii de beneficiari: familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare; persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață pentru care unitățile administrativ teritoriale au obligația de a justifica încadrarea în această categorie.

Totodată, o modificare va exista și în programul de distribuire a pachetelor alimentare către grupurile-țintă, astfel încât această operațiune se va realiza cu o frecvență de patru ori pe an. În privința pachetelor cu produse de igienă, distribuirea se va face de două ori pe an, către aceleași persoane din grupul țintă desemnat. În cadrul ședinței de joi din cadrul Prefecturii Sălaj, președintele Sindicatului Liber al Pensionarilor (SLP) din Sălaj, Ilie Gorgan, a anunțat faptul că în acest an, sindicatul a pregătit peste 300 de pachete alimentare, cu o valoare de 35 de lei pe pachet, ce vor fi distribuite pensionarilor din orașele sălăjene, cazuri aflate sub risc social maxim, bolnavi cronic, persoane singure sau imobilizate. Pachetele vor conține ulei, făină, zahăr, paste făinoase și alte produse.