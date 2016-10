Mamele cu patru sau mai mulţi copii primesc bani şi ordinul “Mamă Eroină” Florin Negoiţă

Senatul a adoptat tacit, la începutul acestei săptămâni, proiectul de lege prin care mamele cu mai mulţi copii vor putea primi bani de la stat şi titlul onorific “Mamă Eroină”. Potrivit proiectului, femeile care au născut trei copii vor primi 30 la sută din salariul mediu net pe economie, în timp ce femeile care au crescut patru copii vor primi 40 la sută din salariul mediu net pe economie. Mamele care care au cinci sau mai mulţi copii vor primi o indemnizaţie viageră în cuantum de 50 la sută din salariul mediu net pe economie, plus titlul şi medalia de “Mamă Eroină”. Această indemnizaţie viageră se va actualiza anual, în funcţie de salariul mediu net pe economie şi nu va ţine cont de alte venituri pe care familia le obţine. De asemenea, aceste sume nu vor fi impozitate de stat. Indemnazaţia viageră se acordă la cerere, astfel încât, femeile care vor să beneficieze de aceşti bani trebuie să facă acest lucru în baza unei cereri scrise. “Cred că o femeie care naşte, creşte şi se ocupă de educaţia a trei sau mai mulţi copii, poate fi numită Mamă Eroină (…) Statalitatea noastră depinde de numărul populaţiei. Există studii care arată că în România vor exista numai 16 milioane de cetăţeni în anul 2050. Să ne gândim la creşterea natalităţii şi cred că este de importanţă naţională pentru a nu dispărea ca popor”, spunea unul dintre iniţiatorii proiectului de lege.

“Mama Eroină” nu este un titlu inventat de actualii aleşi

Ordinul “Mama Eroină” nu este o găselniţă a politicienilor din zilele noastre şi nici un privilegiu inventat de ei, ci un titlu care îşi are rădăcinile în perioada comunistă, un ordin acordat atât sub formă de medalie şi diplomă, cât şi sub forma bănească, fiind conferit în regimul comunist unei mame care a avea zece sau mai mulţi copii. Ordinul se conferea mamei după împlinirea vârstei de 1 an a celui de al zecelea copil, cu condiţia ca toţi ceilalţi copii să fie în viaţă. O excepţie la numărătoare era aceea prin care în calcul erau cuprinşi şi copiii care au decedat sau au dispărut în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest titlu a fost inventat şi promovat în perioada de glorie a dictatorului rus Iosif Vissarionovici Stalin. Conducătorul sovietic a văzut în acest titlu o modalitate eficientă de a-i încuraja pe ruşi în demersurile disperate ale autorităţilor privind creşterea natalităţii, după pierderile suferite în al Doilea Război Mondial. După modelul sovietic, (Republica Socialistă) România a adoptat titlul de „Mamă eroină” în anul 1951, odată cu Ordinul “Gloria Maternă” şi „Medalia Maternităţii” (pentru mamele cu patru copii) medalie la care s-a renunţat ulterior, printr-un decret dat în anul 1985. Regulamentele de acordare ale titlului, ordinelor şi medaliilor au fost modificate în1954 prin trei decrete din anul 1954 ale Marii Adunări Naţionale şi abrogate în anul 2000, după ce Rusia renunţase, încă din 1991, la acordarea acestui titlu. În perioada de până la Revoluţia din Decembrie 1989 o mamă eroină primea din partea statului 500 de lei, o sumă deloc mică la vremea respectivă.

