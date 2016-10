La Şimleu Silvaniei: Respect pentru bătrâni Magazin Salajean

Prof. Marin Ştefan

Motto: „Ceea ce e trist nu e că eşti bătrân, ci că nu mai eşti tânăr”.

Alexandre Dumas – fiul ( 1824-1895), romancier şi dramaturg francez

De aproape 61 de ani de la înfiinţarea sa (27 noiembrie 1955), Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din Şimleu Silvaniei s-a preocupat de îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia şi de respectarea drepturilor acestora, în conformitate cu regulamentele de funcţionare (perfecţionate de-a lungul timpului) şi cu hotărârile adunărilor generale anuale. Acum, CARP are peste 2.500 de membri din oraşul Şimleu Silvaniei şi din localităţile: Chieşd, Halmăşd, Ip, Marca, Măerişte, Nuşfalău, Pericei, Sărmăşag şi Zăuan.

În acest context, în cadrul activităţilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, la CARP Şimleu (preşedinte – Ioan Moş) s-a desfăşurat o acţiune de ajutorare a 60 de persoane singure, cu pensii mici şi cu probleme de sănătate prin distribuirea unor pachete cu produse alimentare. S-a primit un sprijin material substanţial şi de la Crucea Roşie – filiala Sălaj (preşedinte – Alexandra Lorena Filip). Astfel, Ioan Moş, Viorica Bandici – contabilă şi Marcela Livia Lazăr – secretară au întocmit o listă oficială cu pensionarii respectivi şi au constituit o echipă de voluntari formată din următoarele persoane: Lukreţia Ghiran, Maria Pîrvu, Eugenia Blaga, Szabo Nicolae şi Ioan Vodă care i-au înştiinţat pe beneficiari. În plus, această echipă, în cooperare cu elevele voluntare de la Crucea Roşie (Lavinia Strava, Bianca Zmole şi Lavinia Tarce, de la CN „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei – coordonate de dr. Katona Zita), a pregătit pachetele, distribuindu-le în mod organizat la Clubul Pensionarilor din incinta CARP Şimleu Silvaniei. Persoanele care nu se pot deplasa vor primi pachetele cu alimente la domiciliul fiecăreia.

În această conjunctură, domnul Ioan Moş a spus că în zilele următoare se vor distribui şi mere pentru 100 de persoane, membre ale CARP Şimleu Silvaniei. De asemenea, a precizat că în acest an s-au organizat opt excursii cu pensionarii, amintind şi de organizarea şi desfăşurarea Spectacolului Cultural-Artistic pentru pensionari, în parteneriat cu Primăria şimleuană, la Casa de Cultură, prin programul susţinut de elevi de la: Clubul Copiilor din Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Petri Mor” din Nuşfalău şi Şcoala Gimnazială din Plopiş. Pe lângă acestea, domnia sa a menţionat că se vor organiza la CARP Şimleu Şimleu Silvaniei activităţi cu prilejul sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie, precum şi a Crăciunului şi a Anului Nou 2017.

De menţionat că, toate activităţile CARP Şimleu Silvaniei se organizează şi se desfăşoară sub deviza: „Respect reciproc, încredere deplină, răbdare, răbdare…”

