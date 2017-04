La adăpostul de câini din Zalău intră cine vrea, iese cine poate Augusta Tesinschi

Persoanele care intenţionează să adopte un câine de la “Ecarisajul Citadin Zalău” trebuie să aştepte, în plină zi, “personalul plecat pe teren”. Şi asta după ce pe o frecventată reţea de socializare a serviciului precizat sunt mediatizate în ultima vreme fel de fel de anunţuri cu privire la adopţia patrupedelor aflate în îngrijire.

După o simplă vizualizare a unui anunţ postat pe pagina de Facebook a “Ecarisajului Citadin Zalău”, prin care se informează că cei care vor să adopte un patruped trebuie doar să facă o vizită la adăpost, ne-am hotărât şi noi, oameni de bună credinţă, să mediatizăm acest proces de adopţii. Iată cum sună anunţul: “La ecarisaj se adoptă pe principiul – primul venit, primul servit – iar noi, nefiind un ONG, nu putem adopta căţeii în numele altora. De asemenea, nici nu putem să vă garantăm că dacă reţinem un căţel anume, îl veţi găsi acolo următoarele zile. De aceea, vă rog, dacă doriţi să salvaţi un suflet, faceţi personal o vizită la adăpost”. Zis şi făcut! Pentru că ne-am hotărât “să salvăm un suflet”, echipaţi totodată cu aparat de fotografiat, pentru a imortaliza patrupedele care pot fi adoptate de doritori, am ajuns la poarta “Citadin”. Imediat, am fost abordaţi de către doi oameni aflaţi la intare, cărora le-am explicat problema pentru care am ajuns acolo. Surpriză, însă! Ni s-a spus să facem stânga împrejur, cu tot cu aparatul foto, pe motiv de „reguli şi lipsă de personal”. Şi asta în condiţiile în care serviciul respectiv este finanţat din bani publici. “Nu e nimeni aici, veniţi mâine dimineaţă, la noi sunt nişte reguli pe care trebuie să le respectăm. Personalul este pe teren”, a declarat iritat de prezenţa noastră unul din indivizii cu rol de portăraş. Indiferent la insistenţele noastre, chiar dacă i-am explicat omului că am ajuns acolo pentru a ajuta la adopţia câinilor, portăraşul o ţinea de coarne şi spunea că-i şută. Este evident şi motivul pentru am fost întâmpinaţi cu atâta ostilitate. Se ştie că, din păcate, condiţiile în care sunt ţinuţi aceşti câini sunt mizere, lucru ce nu trebuie să „transpire” înafară. Uite-aşa, costatăm a nu ştiu câta oară că, pentru unii, nu contează faptul că în câteva ore de la vizita noastră un “suflet” putea fi salvat, la fel cum nu contează faptul că trăind din banul public nu e admisibil să faci reguli după bunul plac.

Comentarii

comments