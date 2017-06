John Akeroyd, botanistul prinţului Charles, impresionat de biodiversitatea Ţării Silvaniei Andreea Vilcovschi

Recunoscut pentru interesul faţă de flora Transilvaniei, botanistul britanic John Akeroyd, un apropiat al Casei Regale Britanice, a fost prezent pentru două zile şi în judeţul Sălaj, unde a luat la pas câteva mici comunităţi rurale, pajişti şi fâneţe, vizitând, printre altele, zona Castrului Roman de la Porolissum, Grădina Botanică, Tămaşa, Jebucu-Sfăraş şi Ortelec. El a răspuns, astfel, invitaţiei managerului Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară Sălaj Plus, Laura Chirilă, prilej cu care a observat îndeaproape flora Ţării Silvaniei, a cărei biodiversitate l-a fascinat.

“Am fost plăcut surprins să descoper peisaje bogate, comprabile cu cele din sudul Transilvaniei ori cu cele din Maramureş”, a spus Akeroyd luni, 5 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul ADI Sălaj Plus.

Împreună cu specialişti ai Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, britanicul a ajuns duminică în zona Jebucu, acolo unde în urmă cu aproximativ trei ani a fost descoperită o zonă unică în România, în care cresc peste 400 de specii de plante. “Este o zonă deluroasă unde am întâlnit plante rare într-o concentraţie atât de mare cum nu am mai văzut nicăieri în România. Această ţară are foarte multe locuri frumoase, dar aceasta nu se compară cu niciuna”. Nu doar diversitatea plantelor l-a impresionat, ci şi Castrul Roman de la Porolissum ori bucatele tradiţionale, el mărturisind că a mâncat cu plăcere zacuscă şi salată de vinete.

Convins de potenţialul zonei, renumitul botanist a promis că va reveni în Sălaj împreună cu alţi specialişti britanici. Ba mai mult, a precizat că îi va povesti Prinţului Charles despre frumuseţile zonei şi nu a exclus ca în viitor, ţinutul Silvaniei să primească vizita moştenitorului coroanei britanice. “Această zonă, care probabil nu este suficient de vizitată – cu siguranţă mulţi oameni din Marea Britanie nu au auzit de Sălaj – are un potenţial agroturistic imens. Cred că şi prinţul Charles ar fi impresionat”, a menţionat invitatul străin.

El a mai subliniat importanța păstrării biodiversității ce se găsește încă în România şi care îi poate ajuta pe producătorii locali: “Vrem să îi încurajăm pe micii producători să protejeze mediul înconjurător, pentru că un mediu sănătos le va asigura produse de calitate şi sustenabile pe termen lung. Deteriorând peisajele, vor pierde bogăţia pe care o implică agricultura. Biodiversitatea este cea mai de preţ resursă a României şi ar trebui conservată nu doar pentru că este frumoasă şi interesantă, ci şi pentru că este absolut vitală. Dacă se pierde diversitatea florei şi a faunei, aceste locuri ar fi mai sărace. Biodiversitatea este şi un instrument foarte bun de marketing, pentru că dacă, de exemplu, vinzi miere, poți arăta fotografii cu aceste frumoase câmpuri cu flori și poți spune că de aici vine mierea, iar consumatorii vor fi încântați”, a spus celebrul britanic.

Comentarii

comments