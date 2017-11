Investiții importante în Jibou: străzi modernizate, iluminat public nou și reabilitări de școli

Primăria orașului Jibou a finalizat în acest an mai multe investiții importante pentru jibouani, investiții ce au vizat în principal modernizarea orașului prin reamenajarea unor străzi, trotuare, spații verzi, dar și reabilitările la clădirile unor instituții și blocuri de locuințe. Primarul orașului, Ioan Ghiurco, ne-a vorbit despre proiectele finalizate de administrația locală, proiecte ce vor continua și anul viitor.

“Am reușit să finalizăm amenajarea circa 3.500 metri pătrați de trotuare prin pavare și amenajarea zonei centrale din oraș. Un obiectiv important a fost amplasarea de camere video în Jibou, atât pe artera principală cât și pe mai multe străzi.

Am efectuat lucrări complexe de reamenajare a Văi Roșii și s-a finalizat decolmatarea unor canale care se aflau de mai mulți ani într-o stare total necorespunzătoare. Am amenajat complet Baza sportivă din oraș și am finalizat reabilitarea și dotarea căminelor culturale din Var și Husia. În privința investițiilor aflate în prezent în derulare, aș dori să amintesc reabilitarea și modernizarea străzilor Tudor Vladimirescu și Odorheiului, un proiect în fază de achiziție servicii de proiectare și execuție, lucrări de reabilitare la Grădinița cu program normal nr. 2 Jibou, un proiect în fază de avizare la Ministerul Dezvoltării și construcția a trei puncte gospodărești subterane”.

Pe lista investițiilor ce vor fi demarate anul viitor se găsesc reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Octavian Goga – proiect aflat în prezent în fază DALI; reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Lucian Blaga – în faza de execuție DALI și reabilitarea blocurilor O1, O2 din Jibou, un proiect în faza de depunere. Primăria Jibou are pregătit un proiect ce vizează modernizarea iluminatului public în oraș și satele aparținătoare, proiectul fiind în faza elaborării studiului de fezabilitate.

Administrația locală a pus pe lista investițiilor din anul viitor și reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu, proiect în faza de execuție a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. Vor continua lucrările de modernizare a altor străzi, dar și cele la trotuarele aferente din oraș, parcări și spații verzi.