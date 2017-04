Insistăm până se simte cineva: dați-ne strada înapoi! Florin Negoiţă

A trecut și 2016, și începutul acestui an; imediat intrăm în vară și multe din promisiunile făcute de municipalitate sunt deja amintire. Una dintre ele este cea prin care porțiunea din strada Unirii, extrem de utilă zălăuanilor, rămâne pe mai departe blocată, pentru că așa vrea Primăria. Pentru trei mașini parcate în fața ușii administra’iei locale, blocăm o stradă întreagă, stradă ce aparține locuitorilor municipiului Zalău și nu poate fi sub nicio împrejurare la cheremul unei instituții, indifferent care ar fi aceea. Toate acestea, în condițiile în care traficul este oricum “strangulate” în zonă, prin blocarea accesului către strada 22 decembrie 1989 (Crasnei) dinspre strada Simion Oros, blocată și aceasta pentru cel puțin o jumătate de an din cauza lucrărilor ce se desfășoară în zonă. Dorim să le reamintim celor din conducerea municipiului faptul că au promis că vor lua în calcul ipoteza redării circulației a acestei porțiuni de stradă. La conferinţa de presă din 25 noiembrie 2016, primarul Ionel Ciunt a spus că restricționarea accesului pe această stradă nu este un lucru „bătut în cuie” şi că ia în calcul ca “în curând” să dezbată această problemă împreună cu cei care răspund. Deblocarea acestei porţiuni de stradă – evident, domeniu public – ar însemna decongestionarea circulaţiei şi mai puţine blocaje în trafic, stres rutier mai puțin și timp câștigat pentru zălăuani. Şoferii care vor să ajungă de pe strada Unirii pe strada 22 Decembrie 1989 trebuie să facă o “buclă” de pe strada Corneliu Coposu şi să intre pe bulevard mai întâi, pentru ca în cele din urmă să poată vira la dreapta, pe strada 22 Decembrie 1989. După orele amiezii, circulația pe strada Unirii este un infern, atât pentru pietoni cât și pentru șoferii care așteaptă la cozi, uneori de câte două, trei ori la stopul din intersecție, aceea fiind unica modalitate de a ieși de pe această stradă indiferent de direcția către care te îndrepți, în condițiile în care deblocarea acestei bucăți de stradă ar fluidiza simțitor circulația în zonă.

În privința locurilor de parcare din fața unității bancare din vecinătate, puține la număr, acestea sunt locuri de care prea puțini cetățeni au beneficiat vreodată, fiind utilizate de riverani; acestea ar putea fi, de asemenea, mutate dacă se va decide ca strada să fie redată circulației pe toată lățimea ei. Toate acestea, în condiţiile în care parcarea generoasă din spatele Primăriei (exact așa figurează pe harta municipiului, “Parcarea Primăriei”) stă aproape mereu goală, locuri fiind cu zecile, libere la orice oră. Mai mult decât atât, urmează, așa cum bine știm, amenajarea unei parcări uriașe în vecinătatea halei agroalimentare. Desigur, parcarea în alte locuri presupune puțină mișcare – câteva zeci de pași -, lucru de-a dreptul sfidător pentru unele personalități care lucrează în Primărie. Până atunci, după cum se poate observa, parcarea de la doi pași-distanță este aproape mereu goală la orele dimineții, deci nu ar fi o tragedie dacă cei care ne-au blocat strada s-ar deplasa puțin pe jos, că doar nu suntem la Hilton, să ne aștepte limuzina la ieșirea din imobil. Amintim și de parcările din partea laterală a magazinului “Silvania” și din spatele acestuia, parcări generoase ce pot fi folosite oricând și de municipalitate și de cei care se cred mai șmecheri decât cetățenii acestui municipiu, plătitori de taxe și impozite care trebuie să înghită mereu în sec și să se alinieze în tăcere la fițele unora .

