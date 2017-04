Infractorii nu intră în vacanţă: şase metode prin care hoţii vă lasă fără bani şi bunuri din autoturisme Florin Negoiţă

Sosirea primăverii, cu soare şi temperaturi plăcute, ne trimite cu gândul la zilele de vacanţă, plănuirea traseelor mai lungi ori ieşirile scurte, începând cu mini-vacanţa prilejuită de Sărbătorile de Paşti, dar şi concediile care se apropie. Cei mai mulţi dintre noi alegem să ne deplasăm cu autoturismul, lucru care reprezintă un “vad” aducător de bunăstare şi profit pentru infractori. De-a lungul timpului, cei certaţi cu legea şi-au perfecţionat metodele de acţiune, le-au adaptat inclusiv în funcţie de modelul maşinilor, de psihologia şoferilor şi chiar de sexul conducătorului auto. Cunoscând aceste metode de acţiune, putem recunoaşte imediat şi sesiza un potenţial pericol, astfel încât să reuşim să dejucăm planurile infractorilor exact în momentele în care aceştia sunt siguri pe reuşita acţiunii lor.

Deşi pe raza judeţului nostru, statistica nu arată cifre îngrijorătoare, hoţii de şi din autoturisme nu ocolesc nici meleagurile sălăjene. Anul trecut, potrivit IPJ Sălaj, au fost sesizate 115 fapte de acest gen din care 20 de furturi de autoturisme, restul fiind sustrageri de bunuri din interiorul maşinilor. Cu toate acestea, deplasările pe care le facem în alte judeţe, în special în destinaţiile estivale, nu ne scutesc nici pe noi de pericolele care planează asupra vacanţelor ori ieşirilor pe care le facem la sfârşit de săptămână, cu autoturismul.

Metoda “ţeapa” în cauciuc

În acest caz, există două moduri de operare: în trafic sau în parcările de pe traseu, benzinării ori cele de la supermaketuri. Infractorii urmăresc victima în trafic, iar la un semafor, unul dintre aceştia coboară din maşina şi, cu ajutorul unui cuţit sau a unui alt obiect contondent, înţeapă una dintre roţile maşinii conduse de victimă – de regulă roata dreapta-spate, pentru că unghiul de vizibilitate al şoferului este cel mai puţin favorabil în această situaţie. Infractorii aşteaptă ca şoferul să înceapă procedura înlocuirii cauciucului, timp în care pot acţiona şi sustrage telefoane, genţi sau alte bunuri aflate în autoturism.

Cea de-a doua variantă întâlnită la metoda înţepării roţilor, se pune în aplicare în parcările de supermarket, cele aglomerate sau la mall-uri. Infractorii aşteaptă în parcări şi urmăresc victima. Sunt alese drept ţintă persoane care au asupra lor genţi, eventual bine îmbracate, care vin la cumpărături. Hoţii aleg persoane singure, femei care au, fireşte, poşete sau genţi mai mari asupra lor, accesorii scumpe etc. Ei urmaresc mai mult timp victima, studiază ce bunuri are asupra ei şi mai ales dacă oferă suficiente indicii că are bani – un lucru uşor de observat atunci când aceasta achită, de exemplu, un produs. Urmărirea continuă chiar şi câteva ore dacă victima prezintă interes. Odată întoarsă în parcare, aceasta îşi va găsi una din roţi pe jantă, în acel moment intrând în joc scenariul expus mai sus.

Metoda “telecomanda”

Infractorii aşteaptă în maşina proprie, în parcările aglomerate de la mall sau supermarket. Au asupra lor un dispozitiv care bruiază semnalul telecomenzilor auto, dispozitive care, de obicei, sunt puternice şi cu eficienţă pe majoritatea modelelor de telecomanandă auto, care funcţionează pe acelaşi principiu. Urmaresc şi se concentrează asupra unei maşini care tocmai parchează şi, în momentul în care posesorul iese din autoturism şi acţionează telecomanda pentru a asigura maşina, actioneaza şi ei la rândul lor, simultan, acest dispozitiv. Astfel, semnalul de la telecomandă la maşina proprietarului este anulat, iar aceasta rămâne deschisă. Autoturismul poate oferi proprietarului semnalul vizual (atunci când farurile clipesc) însă maşina nu se încuie.

După ce victima se îndepărtează, hoţii nu mai au nevoie de altă invitaţie mai bună şi, în câteva clipe, vă lasă fără bunuri, uneori chiar fără autoturism, cum se întâmplă în cazul celor cu mult tupeu ori foarte versaţi. Se acţionează mereu în echipă însă faptul că vedeţi, de exemplu, un cetăţean (singur) care îşi face de lucru sau aşteaptă într-un autoturism e un indiciu înşelător: de regulă, celilalţi sunt răspândiţi în diferite locuri dar sunt mereu în contact cu şeful bandei. Aceasta metodă, deşi este destul de dificilă pentru hoţi, are sorţi de izbândă. Rata de reuşită poate fi mai mică deoarece multi şoferi îşi dau seama că nu se aude acel sunet de portieră blocată şi încearcă de mai multe ori să încuie din semnalul trimis de telecomandă, până se asigură că totul este în regulă şi autoturismul este asigurat. Evitaţi să efectuaţi convorbiri telefonice care să vă slăbească vigilenţa, evitând totodată să aveţi atenţia îndreptată către alte lucruri atunci când asiguraţi autoturismul şi, pe cât posibil, verificaţi fizic dacă maşina este încuiată.

Metoda “zebra”

Această metodă este pusă în practică de doi sau trei infractori, în zona unor treceri de pietoni aflată, de obicei, pe un drum intens circulat. Oraşele mari, Litoralul, străzile mai circulate din oraşe ceva mai mici, toate oferă cel mai bun cadru de acţiune pentru infractorii care pun în practică această metodă. Metoda de acţiune este relativ simplă, la fel şi pregătirea ei: infractorul “scanează” interiorul autoturismului vizat, bunurile, genţile existente etc, aflându-se pe trotuar. Sunt luate în vizor maşinile care circulă pe prima bandă. În momentul în care victima luată în vizor ajunge cu autoturismul în dreptul trecerii de pietoni, aflată aproape de hoţul care a ochit maşina, acesta îi face un semn foarte discret altuia să treacă pe “zebră”. Cel din urma începe să treacă strada fără să se grăbească, “scapă” un telefon, cheile ori îşi înoadă şireturile special lăsate desfăcute pentru a trage de timp, în timp ce primul sau al treilea personaj vine din spatele masinii, deschide portiera, ia geanta “ochită” în prealabil şi dispare cu ea. Deşi pare o regie care necesită timp de acţiune, trebuie să ştiţi că infractorii au nevoie de doar câteva secunde pentru a-şi duce la îndeplinire planul. Toate mişcările sunt corelate între ele, timpii calculaţi la secundă iar acţiunile au mereu şi o a doua variantă, cea de rezervă, în cazul în care planul principal eşuează, totul pentru ca grupul infracţional să se facă nevăzut în doar câteva secunde. Planurile sunt, fără excepţie, îndelung exersate şi foarte bine stăpânite.

Metoda probei “cumpărătorului”

Infractorii studiază anunţurile auto publicate pe internet şi stabilesc o întalnire cu proprietarul maşinii vândute, într-o zona indicată de aceştia. Niciodată acasă la proprietar. Cu ocazia vizionării, infractorii îi solicită vânzătorului să verifice actele pentru a le confrunta cu seriile de caroserie şi motor. Cu actele la ei, îi solicită vânzătorului să faca o probă de drum cu maşina, ocazie cu care se fac nevăzuţi.

Metoda “pana de benzină”

De regula la orele de vârf din trafic, infractorii folosesc o maşină cu numere străine, cu care staţionează pe acostament, având semnalele de avarie pornite şi capota de la motor ridicată. Ca şi zona, astfel de fărădelegi se fac în preajma benzinăriilor din oraşe sau din afara localităţilor. În „fabricarea” acestei metode de hoţie, infractorii se îmbraca elegant şi solicită ajutorul altor şoferi, le fac semn sa oprească, le fac semen disperate cu un bidon gol în mână, pentru ca alţi şoferi de bună credinţă să oprească şi să-i ajute. În momentul în care un conducător auto opreşte, aceştia pretind că sunt cetăţeni straini si ca sunt în pană de combustibil. În continuare, aceştia susţin că nu au bani româneşti la ei pentru a cumpăra benzină şi îi arată, pentru un plus de credibilitate, bani străini şoferului. Se mai pot arăta, tot în demonstrarea “bunei-credinţe”, bijuterii, ori străinul poate oferi celul care a oprit lanţul de “aur” pe care tocmai şi-l scoate de la gât. Discu’ia merge insa intr-o direcţie nouă şi aceştia susţin că îi fac o favoare victimei daca îi dau la schimb nişte bijuterii, pentru sume însutit mai mici decât cele normale. Astfel, multi şoferi sunt ispitiţi de oportunitatea achiziţionării unor bijuterii de “aur” la preţ de nimic. Surpriza vine însă după un timp scurt, atunci când şoferii constată că au plătit cu 100 sau 200 de lei nişte tinichele.

Metoda “cinefilul”

În parcările de la mall, stau pe mai multe rânduri mai mulţi hoţi dintr-o grupare organizată, de obicei formată din trei sau patru persoane. Aceştia urmăresc autoturismele care intră şi parchează în subteran sau în parcările supraterane. Urmăresc cu mare atenţie persoanele care coboară din maşini şi observă dacă acestea, înainte să intre în mall sau în sala de cinema, deschid portbagajul pentru a-şi lăsa în interior genţile, hainele, cumpărăturile sau alte bunuri. De obicei, persoanele care merg la film, la restaurant sau chiar la cumpărături, îşi pun bunurile în portbagaj crezând că sunt în siguranţă acolo. Ulterior, după ce victimele intră în mall, hoţii îşi fac semn şi ştiu exact ce maşină să spargă, mergând la sigur ca portbagajul acelei maşini ascunde bunuri de valoare.

Poliţia ne sfătuieşte

Câteva sfaturi către care ne putem îndrepta atenţia, pentru a preveni săvârşirea acestor fapte, la mare modă în sezonul cald. Aplicarea unei folii la un centru autorizat RAR pe geamurile din spate, cât mai închisă, pentru a-ţi feri bunurile de privirile hoţilor, poate slăbi interesul hoţilor; evită să umbli în portbagajul maşinii sau pe bancheta din spate pentru a-ti lasa ceva acolo dacă observi că în imediata apropiere există persoane care staţionează şi sunt atente, din când în când, la maşina ta. Închide absolut mereu portierele, blochează-le şi verifică mereu dacă acestea sunt încuiate.

Nu-ţi lasă niciodată poşeta, geanta sau laptopul pe bancheta din spate, chiar dacă eşti în mers; dacă există bunuri lăsate pe scaunul din dreapta – geantă, telefon, sau pe bancheta din spate, nu circula cu portierele neasigurate. Orice oprire la trecerile de pietoni, stop, parcări pot reprezenta tot atâtea ocazii favorabile acţiunii hoţilor care aproape mereu răsar exact de acolo de unde nu te aştepţi.Nu conduce niciodată cu geamurile din faţă ale autoturismului deschise complet, dacă pe scaunul pasagerului ai bunuri sau genţi. Atenţie la persoanele care vin să solicite informaţii la geamul şoferului. O altă persoană poate sustrage bunuri într-o fracţiune de secundă dacă geamul ori portierele sunt deschise ori neasigurate.

Nu lăsa niciodată geanta sau ceva de valoare în maşină, chiar dacă cobori lângă ea pentru a efectua o convorbire telefonică ori în alt scop; dacă observi că ai pană de cauciuc, asigură-ţi înainte bunurile din maşină: bagă-le în portbagaj şi blochează mereu portierele cât timp ce remediezi pana; portmoneul, telefonul, obiectele de valoare ţine-le asupra ta în permanenţă. Nu te opri sub nicio forma să ajuţi persoane care cer insistent acest lucru şi care conduc maşini cu numere străine în special numere de Bulgaria. Dacă ai suficiente date care te fac să crezi că persoana se află într-un necaz real, nu lăsa maşina descuiată ori geamurile coborâte; ia actele, geanta şi telefonul asupra ta atunci când te îndrepţi către autoturismul celui care îţi cere sprijin. Nici autovehiculele înmatriculate în România nu trebuie să facă excepţie, fii vigilent în orice împrejurare şi nu abandona autoturismul fără să te asiguri că uşile sunt încuiate, chiar dacă te deplasezi la doar câţiva metri distanţă. Priveşte cât mai des în oglinzile retrovizoare la semafor, mai ales daca ţi se pare ceva suspect pe trecerea de pietoni sau observi că cineva se poziţionează nefireasc în apropierea autoturismului. Ridică geamurile şi asigură portierele. Nu uita că paza bună păzeşte primejdia rea. Infractorii nu mai au nici pe departe imaginea binecunoscută din trecut. Sunt oameni cu aspect fizic îngrijit, plăcut: tineri bine îmbrăcaţi, femei elegante, bărbaţi care au un aer preocupat şi care vă pot convinge, în doar câteva clipe, că situaţia cu care se confruntă este una reală.

