Indicatoare multilingve la intrările şi ieşirile din judeţ

Autorităţile judeţene au decis să amplaseze la toate intrările şi ieşirile în şi din Sălaj indicatoare cu mesaje de întâmpinare şi rămas-bun în patru limbi, pentru şoferii care traversează judeţul.

Anunţul a fost către vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Szilagyi Robert Istvan, potrivit căruia iniţiativa face parte dintr-un proiect mai vechi al UDMR. “Atunci când am luat această decizie, am ținut cont de diversitatea culturală a județului, am considerat inițiativa amplasării panourilor ca un factor indispensabil din perspectiva promovării multiculturalității și a dezvoltării locale. În acest an, vom face demersuri pentru amplasarea de noi indicatoare rutiere de informare și pe celelalte drumuri județene, iar obiectivul nostru este ca în viitor și pe drumurile naționale care traversează județul Sălaj să existe aceste indicatoare rutiere în patru limbi”, a declarat oficialul sălăjean.

Demersul autorităţilor judeţene vine la câteva luni distanţă după cel al municipalităţii, de a monta plăcuţe cu denumirile în limbile română, maghiară şi germană ale reşedinţei de judeţ, precum şi panouri în şase limbi cu mesajele “Bine aţi venit!/La revedere!”