Încep lucrările la ruina “Silvania – Astralis”: imobilul părăsit se va transforma în bloc de locuințe sociale

Vești bune vin pentru zălăuani, din zona ieșită de mulți ani din atenția autorităților -zona Astralis, acolo unde, dincolo de aspectul urbanistic dezolant al zonei, imobilele se descompun încet, în capul trecătorilor. Pe lângă Piața Astralis, acolo unde lucrările continuă în ritm susținut, un alt imobil va intra în această primăvară, imediat după semnarea contractului, în reparații capitale. Este vorba despre blocul “Silvania-Astralis” situat exact “la bulevard”, într-o zonă care de cel puțin zece ani a fost abandonată de municipalitateși ocolită de orice investiție. Imobilul este situat pe bulevardul Mihai Viteazul la numărul 41, în imediata vecinătate a unei intersecţii importante din oraş.

O firmă din Românași va transforma imobilul în bloc de locuințe sociale

Primăria Municipiului Zalău ne-a comunicat faptul că procedura de atribuire a contractului de lucrǎri privind achiziţia lucrărilor de reabilitare a imobilului este finalizatǎ, ofertantul declarat câştigător fiind SC Paulo Gepa Construct din Românaşi, cu preţul contractului de 1.217.897 de lei (fără TVA) şi durata de execuţie a lucrărilor de 12 luni de la semnarea contractului de către părţi, respectiv de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul urmează să fie semnat în perioada imediat următoare. Blocul are patru nivele și 20 de apartamente cu o cameră, repartizate câte cinci pe fiecare nivel. Imobilul va fi reconfigurat, astfel încât în final acesta va avea în total 16 apartamente din care 13 cu o cameră (tip garsonieră) și trei apartamente cu două camere. La etajul 1 vor fi patru apartamente-garsonieră (cu bucătărie, balcon, cămară) și un spațiu ce va fi transformat în camera centralei termice pe gaz. Etajele 2, 3 și 4 vor avea trei apartamente cu o cameră și câte unul cu două camere. Lucrările de reabilitare vor cuprinde izolarea termică exterioară, refacerea izolației acoperișului tip terasă, refacerea tencuielilor exterioare și interioare, înlocuirea în totalitate a tâmplăriei, pardoselilor, a instalațiilor sanitare, termice și a celor de gaz precum și amenajarea centralei termice a blocului, într-o încăpere special destinată, situată la etajul 1.

Un cartier uitat de autorități și ani de nepăsare

Nu există zălăuan să nu cunoască soarta, dar mai ales aspectul actual al acestui bloc, desprins parcă dintr-un film de groază. Geamuri lipsă sau sparte, tencuiala şi bucăţi din zid căzute, gratii ruginite, tocuri de ferestre putrede, un acoperiş aflat în prag de prăbușire.

Imobilul Bloc Silvania Astralis a fost dat în folosință în luna august 1983. Imobilul a fost preluat de Municipiul Zalău în baza OG nr. 30/1997 și al HCL nr. 34/1998, prin protocolul de predare/primire încheiat între Regia Autonomă de Gospodărire Municipală Zalău și Consiliul Local al Municipiului Zalău.

Municipalitatea nu a făcut nimic în anii care au trecut, deși situația lui se degrada progresiv. Nu s-a întreprins nimic pentru salvarea acestui imobil, deși situația acestuia a devenit, an de an, tot mai gravă, blocul intrând literalmente în descompunere și devenind adăpost pentru… păsări. Nu de puține ori a fost necesară intrervenția pompierilor , în zona acestui bloc, pentru că bucăți de zid și cărămidă cădeau bucată cu bucată în capul trecătorilor. Peisajul de coșmar este întregit și de aspectul celeilalte clădiri situate lângă blocul Primăriei, imobil în care se află și Oficiul Poștal 2 Astralis și care are aceeași soartă. Toate acestea în condițiile în care nu discutăm doar de poarta de intrare în oraș, dinspre gară, ci de un cartier care merită să fie tratat de autorități, dar și de proprietarii spațiilor aflate la parterul imobilelor, cu aceeași atenție cu care și alte obiective sau cartiere din Zalău sunt tratate.