Împăduriri pe o suprafaţă de 22 de hectare în Sălaj

Alexandru Moldovan

Direcţia Silvică Sălaj îşi propune pentru acest an împăduriri şi lucrări de îngrijiri pe o suprafaţă de circa 800 de hectare din cele circa 30.000 de hectare de pădure din judeţ aflate în administrarea statului.

‘Împăduriri vom face pe 22 de hectare, în principal în zona Cehu Silvaniei şi Almaş. Mai avem programate regenerări naturale pe o suprafaţă de 20 de hectare. De asemenea, la fel ca în fiecare an avem lucrări de îngrijiri şi conducere a arboretelor, programate pe 757 hectare, din care rărituri – 657 hectare, curăţiri – 70 de hectare şi degajări – 30 hectare’, a declarat luni, Dănuţ Fogoş, purtător de cuvânt al Direcţiei Silvice Sălaj.

Acesta a adăugat faptul că pe lângă aceste lucrări silvicultorii se vor axa în acest an pe extragerea celor aproximativ 54.000 metri cubi de lemn din doborâturile de arbori înregistrate în Sălaj în 2017.

Direcţia Silvică administrează aproape jumătate din cele 64.000 de hectare, cât reprezintă fondul forestier al Sălajului, iar pentru cealaltă jumătate prestează diferite servicii, pentru cele de marcare de arbori sau pază.