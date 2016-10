Iluminatul festiv va fi extis şi îmbunătăţit: Zalăul va “străluci” în perioada Sărbătorilor de Iarnă Florin Negoiţă

Mai sunt doar câteva săptămâni până când vom intra în atmosfera Sărbătorilor de Iarnă, cele mai aşteptate dar şi mai frumoase, de peste an. Din acest punct de vedere, municipiul Zalău nu a oferit nimic spectaculos în ultimul deceniu, în afara decoraţiunilor şi instalaţiilor de iluminat ori a figurinelor scoase din podul Primăriei şi şterse de praf, an de an. Dacă zălăuanii au privit cu jind la atmosfera şi felul în care au fost pregătite alte localităţi, ca să nu mai spunem că era vorba, în multe cazuri, de comune, în acest an situaţia va fi schimbată sau cel puţin se va încerca schimbarea ei în bine.

În această perioadă, Primăria municipiului a început activităţile de verificare a instalaţiilor şi decoraţiunilor deja existente în “arsenalul” de Sărbători al municipalităţii, cei responsabili consultând în paralel oferte noi de produse, care să ne facă oraşul ceva mai plăcut şi mai aproapiat de atmosfera Sărbătorilor. După cum ne-a informat biroul de presă al Primăriei Zalău, în această perioadă, societatea Uzina Electrică lucrează la verificarea instalaţiei de iluminat ornamental – festiv în vederea punerii în funcţiune în cele mai bune condiţii. Instalaţiile ceva mai moderne, care le-au înlocuit, în 2012, pe cele vechi, sunt cele cu iluminat tip LED şi vor fi folosite, în cea mai mare parte, şi în acest an.

Primăria Municipiului Zalău intenţionează să extindă reţeaua de iluminat ornamental-festiv în zona cartierelor şi a sensurilor giratorii, dar şi pe toată suprafaţa Bulevardului Mihai Viteazul, o atenţie deosebită fiind acordată centrului municipiului pe porţiunea Primăria Zalău – Bloc Scala. Primăria va achiziţiona instalaţii noi, ghirlande electrice, bannere luminoase, figurine, şiruri de steluţe şi ţurţuri, decoraţiuni cu tematică şi alte ornamente – surpriză, specifice acestei perioade a anului. Primăria ne-a comunicat faptul că toate procedurile legate de această activitate sunt în plină desfăşurare urmând ca o informare punctuală, detaliată, să fie făcută înainte ca iluminatul festiv să fie inaugurat pe străzile municipiului, păstrând, fireşte, şi câteva elemente surpriză pentru zălăuani.

