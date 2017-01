Foame mare printre infractori: aveţi grija pe cine invitaţi în casă! Florin Negoiţă

“E-on”, Accidentul, Curierul şi alte “modele” de ţepe, revin în forţă în 2017

Hoţii nu „dorm” niciodată. Teama cea mai mare, înainte de aceea că ar putea fi prinşi, este aceea de a nu fi nevoiţi vreodată să îşi caute un loc de muncă. Prin urmare, zi de zi, urmărind ceea ce fac alţii mai experimentaţi şi studiind ultimele trenduri în materie de păcălit şi jefuit, ei găsesc fără prea mare efort metode noi cărora, din păcate, oamenii – în special cei în vârstă sau mai neatenţi – le cad victime. Vă reamintim doar zece metode, cele mai populare, dintre cele folosite de infractori şi ţepari , metode prin care mulţi sălăjeni au căzut victime anul trecut, crezând în figurile serioase şi vorbele atent alese ale celor care le-au bătut la uşă, le-au telefonat ori i-au abordat pe stradă, evident, cu gânduri cât se poate de “bune”. Este bine să plecăm de la premisa că orice străin care ne bate la uşă, ne distrage atenţia în timp ce ieşim din maşină, din curte, din scara blocului, este un potenţial infractor. Astfel, vom fi mai atenţi, mai vigilenţi, şi nu vom cădea pradă acestor leneşi pentru care cele mai mari pericole le reprezintă munca şi cinstea. Mulţi cetăţeni au rămas fără bani în conturi, fără bijuterii, fără genţi ori portofele, fără obiecte de valoare din casă. Toate acestea doar pentru că au plecat urechea la vorbele mieroase şi încărcate de intenţii bune ale celor care s-au ales, de multe ori, cu profituri uriaşe prin minciună şi înşelătorie.

Metoda „Accidentul”

Din statistici reiese că 90 la sută din persoanele care comit acest tip de infracţiuni sunt deţinuţi. Aceştia sună din închisoare, la întâmplare, de pe telefoanele mobile cu cartelă, la numere de telefon fix. Escrocii caută să sune în jurul orelor prînzului sau seara, când, în mod normal, persoanele tinere ar trebui să fie la serviciu sau în oraş, iar şansele ca la telefon să răspundă o persoană în vîrstă sunt mai mari. De multe ori, aceştia se recomandă drept avocaţi, poliţişti, procurori, medici, etc. şi anunţă persoana care răspunde la telefon că unul din copii sau nepoţi este implicat într-un accident rutier şi că are nevoie urgentă de o sumă de bani, fie pentru o „înţelegere” cu procurorul sau cu victima, fie pentru spitalizare. În cazul în care persoana sunată depune banii ceruţi în contul indicat de infractor, suma respectivă este ridicată imediat de la bancă de un complice al acestuia. Pentru a micşora şansele de a fi prinşi, infractorii au început să comunice victimelor conturi ale unor bănci din străinătate.

Metoda expertizei banilor

Infractorii se folosesc de documente false cu ajutorul cărora pretind că sunt angajaţi ai unor instituţii publice cu atribuţii de control (poliţişti, inspectori, ANAF etc) şi că verifică actele şi sumele de bani deţinute. Odată ajunşi în mîna lor, banii fie sunt luaţi (invocând plata unor amenzi, taxe ireale sau supunerii sumelor unor expertize criminalistice), fie vor fi înapoiaţi după ce a fost luată o parte din ei.

Metoda „Curierul”

Vârstnicii sunt cei care cad de cele mai multe ori în această plasă, extrem de bine ţesută de minţile odihnite ale infractorilor. Escrocii sună la uşile persoanelor despre care ştiu că sunt singure şi le spun că au un colet pentru vecinul lor, dar că acesta nu este acasă. După ce îi conving că este un colet important, le spun oamenilor că trebuie să plătească contravaloarea taxei de curierat. Se creează şi o atmosferă agitată, de lipsă de timp, astfel încât victimele îşi sună vecinii doar după ce au plătit suma solicitată şi astfel constată că au fost înşelaţi.

Metoda „premiul cel mare”

Infractorii trimit mesaje scrise pe telefoanele mobile prin care anunţă posesorul numărului că a cîştigat un premiu, dar pentru a intra în posesia acestuia trebuie să plătească o taxă. Victimele sunt rugate să sune la numărul de telefon indicat în mesaj pentru a afla mai multe detalii. Ca şi în celelalte situaţii, după ce depun sumele de bani în conturile indicate, victimele nu mai pot lua legătura cu cei care i-au informat despre premii. De cele mai multe ori, infractorii precizează fie că sunt de la o companie de telefonie, fie de la o firmă cunoscută la nivel naţional sau chiar internaţional.

Metoda datoriilor către stat

Persoanele vătămate au primit sms-uri prin care erau anunţate că figurează cu datorii la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală (ANAF). Victimele primeau următorul mesaj: „Prin prezenta, vă informăm că figuraţi în baza de date ANAF cu restanţe în cuantum de x lei aferente anului x. Dacă achitaţi suma în termen de 15 zile, atunci nu vor fi calculate penalităţi. Altfel, vom fi obligaţi să trecem la executare silită”. Ulterior, ANAF a emis un comunicat de presă prin care anunţa că aceste mesaje nu le aparţin, iar cei care le primesc să anunţe organele abilitate.

Metoda deratizarea

Cu un recipient în spate şi cu o legitimaţie în mână, persoane care pretind că sunt de la firme de specialitate bat la uşile oamenilor şi spun că au venit să facă dezinsecţia locuinţelor ori deratizarea gospodăriilor. Aceştia spun că folosesc substanţe ecologice împotriva dăunătorilor şi că deţin informaţii că în imobil ori în zonă există probleme din acest punct de vedere. Infractorii operează în grup, iar în timp ce unul ţine de vorbă victima, celălalt pătrunde în locuinţă şi sustrage bani sau obiecte de valoare.

Cumpărătorii de diverse bunuri uzate

Persoane necunoscute se prezintă la uşa apartamentelor sau locuinţelor din mediul rural şi urban pentru a cumpăra produse reciclabile (electronice sau electrocasnice uzate). După ce s-au înţeles cu privire la preţul bunului vîndut, infractorii încearcă să-l plătească cu o bancnotă cu valoare mare (200, 500 lei). În timp ce victima merge în apartament/locuinţă pentru a aduce restul de bani sau pentru a schimba bancnota, acesteia îi sunt sustrase obiecte, bani sau orice alte bunuri de valoare ce se află la îndemână.

Metoda “vrăjitoria”

Victimele se lasă „vrăjite“ de persoane dubioase care se oferă să le ghicească viitorul. În acest sens, le sunt solicitate bijuteriile pe care le au asupra lor pentru “descântec”. Sunt suficiente câteva secunde pentru ca infractorul, în acest caz discutăm despre femei în cele mai multe situaţii, să vă evapore bijuteriile, să le înlocuiască ori să dispară cu ele. Ulterior, victimele constată că le-au fost substituite/sustrase bijuteriile sau sumele de bani. Tot aici se încadrează şi o metodă foarte populară, pusă la punct în şcolile de la Bucureşti. Infractorul vine din direcţia opusă, pe trotuar, iar când ajunge la o distanţă de aproximativ zece metri de victimă, după ce se asigură că poate fi văzut, se apleacă şi ridică o bijuterie… proaspăt “găsită”. Un cercel, o verighetă, un lanţ rupt. Până ce ţinta se apropie, escrocul studiază bijuteria iar când ajunge în dreptul victimei, vine, brusc, cu propunerea de vânzare, la un preţ modic fireşte, doar pentru faptul că nu are ce face cu ea şi are nevoie de o mică sumă de bani. Desigur, un lănţişor de „aur” la 30 – 50 de lei poate fi o tentaţie pentru cei mai mulţi. Atenţie mare, şi refuzaţi vehement, fără excepţie, astfel de oferte picate din “cer”.

Metodele “votul prin corespondenţă” şi “sondajul de opinie”

Infractorii sună pe telefonul fix la persoanele în vârstă şi se prezintă drept poliţişti care efectuează formalităţi despre votul prin corespondenţă sau pretind că sunt reprezentanţii unor instituţii care fac sondaje de opinie şi le solicită informaţii despre rudele plecate în străinătate, inclusiv numărul lor de telefon. Apoi, îi sună pe cei plecaţi şi le spun că unul din părinţi a avut un accident foarte grav, sunt în spital şi sunt necesare anumite sume de bani pentru spitalizare, întocmirea unor documente, transplanturi urgente etc. Aceste reţele de infractori îşi creează baze de date cu potenţialele victime. Ei adună date din toate mediile, inclusiv site-urile de socializare, de unde află informaţii despre rudele celor care dau publicităţii date personale. Odată documentarea terminată, se porneşte acţiunea.

Metoda “pomana” este nou intrată în palmaresul infractorilor. Grupul infracţional este format din două până la patru persoane. Hoţii sunt bine îmbrăcaţi, au o atitudine smerită, blândă, ba chiar unii dintre ei vă mai aburesc şi cu câteva citate din biblie, empatizând cu necazul vostru şi încercând să vă explice cât de importantă este pomenirea celui dispărut, cu atât mai mult cu cât, prin oferta lor, puteţi să faceţi asta fără nicio cheltuială. Aceştia bat discret la ușa victimelor, alegând în cele mai multe cazuri şi după prospectarea cu atenţie a terenului, persoanele vârstnice, bătrânii rămaşi singuri, persoanele despre care au informaţii că sunt foarte credincioase, folosind la maximum orice indiciu sau informaţie care le-ar putea asigura un plus de succes, informaţie care pe noi nici nu ne-ar interesa în mod normal. Sub pretextul oferirii unor produse, preparate, obiecte sau chiar sume de bani, toate destinate “pomenirii dragilor noştri dispăruţi”, pentru prezentarea “ofertei” complete, hoţii sunt invitaţi în casă.

Din acel moment unii infractori din grup distrag atenția potențialilor păgubiți, iar ceilalți, profitând de neatenția locatarilor, caută bunuri/valori pe care le pot sustrage (de regulă bani și bijuterii). Unii spun că au nevoie la toaletă, altora li se face brusc rău. Alţii tocmai încep o convorbire telefonică cu acelaşi subiect şi, în căutare de “semnal”, se îndepărtează de uşă şi trec la acţiune.

Trebuie să ştim şi să ţinem cont, în orice împrejurare în care avem de-a face cu străini care ne bat la uşă ori ne abordează pe stradă de câteva reguli de bază.

Prudenţa şi verificarea informaţiilor sunt două condiţii de bază care ne pot feri de aceste ţepe. Fiţi atenţi, nu vă lăsaţi impresionaţi indiferent de veştile dramatice pe car ele puteţi primi prin telefon, ori de ofertele îmbietoare care ies ca din “joben”, în mod magic, la uşa voastră. Verificaţi dacă ceea ce vi se comunică prin telefon este adevărat, prin apelare la serviciile de informaţii clienţi de la operator, prin apelarea rudelor, a copiilor, a părinţilor care fac subiectul veştilor primite.

Nu daţi dovadă de credulitate atunci cînd sunteţi contactat telefonic de persoane care se pretind a fi reprezentaţi ai diferitelor firme; nu acceptaţi schimburi de bunuri sau aşa-zis chilipiruri; nu permiteţi accesul în locuinţă sau curtea imobilului persoanelor necunoscute care se oferă să cumpere diverse bunuri – vor profita de neatenţia dumneavoastră şi ulterior veţi constata că v-au fost sustrase bunuri de valoare sau sume de bani; nu achitaţi niciodată sume de bani în avans pentru ridicarea unor premii.

Nu comunicaţi niciodată informaţii personale, confidenţiale (CNP, serie buletin, conturi bancare, parole, coduri pin, sub nicio formă, în nicio împrejurare, telephonic, email, direct etc.) sau date despre familie, prieteni, vecini sau cunoscuţi persoanelor cu care intraţi în contact aparent întîmplător; Sunaţi la compania de telefonie mobilă – Departamentul de Relaţii cu Clienţii – şi verificaţi veridicitatea promisiunilor cîştigului unui premiu, dacă nu sunteţi încă convinşi că nu există astfel de premii în bani, obiecte sau oferte, cu atât mai puţin în cazul comnpaniilor de telefonie mobilă, care ştim bine cât sunt de “generoase”.

Nu daţi curs instrucţiunilor telefonice de la persoane necunoscute care pretind că sunt avocaţi, poliţişti, procurori, medici, etc şi reprezintă rudele dumneavoastră “implicate” într-un accident rutier, indifferent cât de dramatic sună cuvintele ori cât de multe dovezi vi se aduc cu privire la victimă (trăsături, îmbrăcăminte, etc) Nu efectuaţi niciun transfer bancar în contul unor necunoscuţi şi nu înmînaţi bani persoanelor care sunt trimise la uşa locuinţei dumneavoastră sau cu care vi se solicită să vă întîlniţi.

Dacă sunteţi victimă a unor astfel de fapte, sesizaţi imediat Poliţia la numărul unic de urgenţă 112, iar acest lucru trebuie mereu făcut înainte să scoateţi bani din casă, din bancomat, din portofel, ori alte bunuri sau date care vă aparţin.

