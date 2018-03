Fanatism religios pe banii zălăuanilor: Episcopia transformă Zalăul în capitala ortodoxiei din Transilvania

Municipalitatea va aloca 51.000 de lei de la bugetul Zalăului unui eveniment pe teme de educație religioasă ce se va desfășura în vara acestui an în municipiu, conform unui Proiect de hotărâre aprobat de consilierii locali municipali în ședința de Consiliu local de joi, 22 martie.

Concret, 1.150 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, 750 dintre ei din Sălaj, iar ceilalți din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Satu Mare vor participa la evenimentul “Întâlnirea tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului”, organizat de Episcopia Sălajului cu sprijinul Primăriei Zalău, în zilele de 17 și 18 august 2018. Valoarea totală a proiectului este de 256.860 de lei, inițial organizatorii solicitând autorităților locale să asigure o finanțare în proporție de peste 60 la sută din sumă, respectiv să ofere suma de 163.000 de lei. Banii urmau să fie destinați mesei și cazării invitaților, articolelor de publicitate vizuală a activității, tipărire de publicații, filmări, fotografii și realizarea unui film cu evenimentul, tipărirea de afișe și invitații precum și cheltuieli cu dotarea tehnică necesară.

Pe lângă această sumă, Episcopia a solicitat municipalității implicarea în asigurarea sonorizării prin Casa Municipală de Cultură, un spectacol de muzică populară cu artiști sălăjeni, punerea la dispoziție prin închiriere a Sălii Sporturilor pentru conferință, obținerea avizelor necesare precum și angrenarea unor efective de jandarmi și polițiști locali pentru asigurarea bunei desfășurări a manifestărilor.

Rugăciune colectivă în fața “provocărilor contemporane”

Consiliul Local a considerat că, din suma inițial solicitată, se poate asigura din bugetul local suma de 51.100 de lei, reprezentând mai puțin de o treime din ceea ce s-a cerut.

S-a decis ca aceste sume să asigure masa pentru toți participanții pe parcursul celor două zile și transportul dus-întors la și de la eveniment, plus celelalte facilități și evenimente. În plus, în ceea ce privește cazarea, Primăria Zalău s-a angajat să pună la dispoziție participanților cu titlu gratuit, internatele școlare din patru licee din municipiu. Consilierii locali au aprobat, în final, aproape toate solicitările Episcopiei – vorbim de punerea la dispoziție a Sălii de Sport, sonorizare, spectacol muzical, precum și forțe de ordine de la Poliția locală, plus toate avizele necesare.

Conform celor descrise în contract, acțiunea își dorește “să promoveze valorile culturale, artistice și religioase ale Zalăului și Sălajului în rândul tinerilor și să reașeze valorile culturale pe principii axiologice în conștiința colectivă a tineretului”. Pe parcursul celor două zile, cei peste o mie de tineri ortodocși vor participa la dezbateri și vor discuta pe teme de istorie și tradiție creștină în nord-vestul Transilvaniei, dar și teme precum “Unitate, libertate, responsabilitate”, și “Tinerii în fața provocărilor contemporane”. În eveniment este cuprinsă și o rugăciune colectivă de seară, ce va avea loc în parcarea din spatele Primăriei, în prima zi a evenimentului.

“Cultură” și “evoluție” în anul de grație 2018

Organizatorii arată în contract faptul că evenimentul are ca scop, printre altele, “de a crea cadrul în care tinerii să poată găsi modele și trăi experiențe formatoare care să-i apropie de Biserică, prin împărtășirea valorilor creștin-ortodoxe și încurajarea dialogului dintre grupurile de tineret”.

Tinerii vor participa, de asemenea, la slujbe, procesiuni religioase și liturghii. Aceștia vor vizita, în cadrul programului și obiective diverse din județ, participând și la o “Procesiune a Tinereții”, mai precis o defilare pe acordurile Fanfarei “Promenada”, puse la dispoziție tot de municipalitate, din cartierul Dumbrava, respectiv catedrala “Sfânta Vineri”, până în centrul municipiului.

Atât consilierii locali PSD, cât și cei din opoziție au fost de acord cu acest proiect și au votat pentru alocarea fondurilor menționate, sugerând totodată ca organizatorii să adreseze o cerere de finanțare și Consiliului Județean.

Evenimente pe bani publici ce ne aruncă cu 100 de ani în urmă

Consilierii locali au au aprobat acest proiect de hotărâre fără ca cineva să aibă măcar ideea de a-i consulta pe zălăuani, dacă sunt sau nu de acord ca banii municipiului să fie cheltuiți pentru astfel de evenimente. Întâlnirea “tinerilor ortodocși” nu doar că este un proiect care necesita o prealabilă consultare publică, din moment ce, chiar și parțial, este finanțată prin banii publici, ci îi marginalizează – dacă este să fim corecți până la capăt – pe cei care au alte convingeri religioase, care nu sunt puțini la număr.

Lăsând la o parte faptul că, prin suma de 500 de milioane “vechi” putea să fie finanțată o activitate care să-i aibă în atenție pe copii – de exemplu – putând fi organizate concursuri între unitățile de învățământ cu premii în excursii sau tabere ori alte acțiuni de acest gen, municipalitatea decide în numele tuturor că o astfel de activitate este absolut necesară în municipiul nostru, un eveniment în care, așa cum motivează conducerea Municipiului, se dorește a educarea și formarea tinerilor în confruntările lor cu provocările prezentului. Menționăm că, cel mai probabil din prea mult entuziasm, Episcopia dorea să ofere tot pe banii publici, și câte un pachet pentru fiecare participant, format din rucsac, pelerină, două tricouri, șapcă, carnet cu pix, insignă și ecuson cu panglică tricoloră, în valoare totală de 80.500 de lei, însă Primăria nu a mai suspus aprobării și acest pachet.

“Eu cred că participarea administrației locale în acțiuni de acest tip este benefică, pentru că, cel puțin acest proiect are ca țintă promovarea valorilor culturale, artistice și religioase ale Zalăului și Sălajului. Temele care se vor dezbate sunt, din punctul meu de vedere, subiecte de interes și de actualitate pentru generația tânără”, a declarat primarul Ionel Ciunt.