După 110 zile de la investire, primarul Ionel Ciunt face socoteli şi trage linie în faţa presei Florin Negoiţă

În conferinţa de presă organizată de conducerea Primăriei Zalău, marţi, 11 octombrie, primarul Ionel Ciunt a prezentat principalele activităţi şi obiective atinse de Primărie în primele 110 zile de la instalarea noii conduceri în fruntea municipiului.

În cele trei şedinţe de Consiliu Local au fost aprobate 111 Hotărâri, fiind date în acest interval de timp 731 de dispoziţii ale primarului. Toate aceste hotărâri şi dispoziţii au trecut de controlul de legalitate al Prefectului, nefiind atacate în contencios administrativ. De la instalarea sa în fruntea Primăriei Zalău, primarul Ionel Ciunt a semnat 48 de mandate de muncă în folosul comunităţii, a organizat 249 de audienţe, în timp ce viceprimarii Teodor Bălăjel şi Nicolae Fazakas au organizat 62, respectiv 34 de audienţe în cadrul Primăriei.

În privinţa accesării de bani europeni destinaţi dezvoltării urbane, edilul zălăuan a precizat că pe acest segment există 238 de proiecte, însă până în prezent sunt foarte puţine Ghiduri aprobate, necesare pentru a putea depune aceste proiecte în vederea finanţării lor. “Pe toate măsurile pentru care există ghiduri, documentaţia este pregătită ori în curs de finalizare în vederea depunerii în cel mai scurt timp”, a spus edilul zălăuan. Este vorba de proiectul privind creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea termică a blocurilor din municipiu, drumurile silvice şi infrastructura de alimentare verde. Documentaţia în privinţa reabilitărilor a fost finalizată pentru nouă blocuri de locuinţe, urmând ca în şedinţa extraordinară de Consiliu Local de joi să fie supusă aprobării documentaţia tehnico-economică aferentă acestei prime „şarje” de blocuri, pasul final fiind întocmirea şi înaintarea cererii de finanţare. În fază finală se află şi documentaţia privind alte 12 blocuri ce urmează să fie reabilitate în mai multe cartiere din Zalău, anul viitor.

Străzi, blocuri şi unităţi de învăţământ

Dintre lucrările finalizate de Primărie în cele trei luni şi jumătate de când a fost instalată noua conducere, au fost amintite în cadrul conferinţei lucrările pe infrastructura rutieră, şcolară şi cele de pe domeniul public. În privinţa străzilor, au fost asfaltate, pietruite sau bordurate 22 de străzi din municipiu, iluminatul stradal fiind extins la 16 puncte noi, din cele 18 planificate pentru acest an. Primarul zălăuan a făcut referire şi la finalizarea unor lucrări la Stadionul Municipal, reparaţii la blocurile sociale C3 şi C4, prin hidroizolări complete şi reparaţii la acoperişuri. În privinţa infrastructurii şcolare, au fost efectuate lucrări de reparaţii la 29 de unităţi de învăţământ, existând şi un proiect amplu de reabilitare, devenit eligibil, pentru mai multe şcoli şi licee din Zalău, pe bani europeni. Au fost alocaţi bani şi dotării cu mobilier nou a mai multor unităţi de învăţământ. În cele 110 zile cuprinse în acest bilanţ, Primăria Zalău a efectuat şi alte lucrări de reparaţii, la platoul de marmură din centrul municipiului, la terenul de sport din Grădina Onului, s-a finalizat împrejmuirea Cimitirului din Stâna şi a fost elaborată documentaţia necesară extinderii cimitirului din Zalău, având în vedere faptul că în acest cimitir există în prezent foarte puţine locuri de veci disponibile. A mai fost reabilitat un imobil aparţinând Primăriei, situat în strada 22 decembrie 1989, obiectiv a cărui destinaţie urmează să fie decisă în următoarele şedinţe de Consiliu Local, fiind, cel mai probabil, transformat în imobil cu locuinţe de serviciu.

Şase autobuze pentru transportul local

Primarul Ciunt a vorbit şi despre autobuzele ce urmează să fie achiziţionate şi care vor intra în parcul auto al operatorului de transport local, spunând că cele şase autobuze pentru care se organizează licitaţia de astăzi sunt într-o stare foarte bună, sunt dotate cu aer condiţionat, au un aspect îngrijit şi plăcut şi vor reprezenta, cu siguranţă, o investiţie utilă zălăuanilor. “Dorim să achiziţionăm patru autobuze articulate şi două nearticulate. Cu banii pe care îi cheltuim pe aceste şase autobuze second hand am fi putut achiziţiona doar două noi, acestea fiind insuficiente nevoilor comunităţii în acest moment. Următoarele autobuze pe care le vom achiziţiona vor fi noi, avem în vedere ca anul viitor să demarăm discuţiile pentru opt sau zece autobuze de ultimă generaţie. Decoamdată, am considerat că aceasta este cea mai bună soluţie, la banii de care dispunem şi necestiăţile comunităţii. Vom vedea ce va fi în urma licitaţiei, însă pot să vă asigur că ceea ce vom achiziţiona va fi de bună calitate”, a spus Ionel Ciunt. Investiţiile pe care Primăria le mai are pe lista de priorităţi sunt cele de la Piaţa Astralis, ce va fi complet modernizată, parcarea şi zona pe care a fost amplasată fosta piaţă centrală, mai multe străzi, locuri de joacă şi parcări, în special în cartierele care, în ultimii ani, nu s-au bucurat de atenţie, dar şi bulevardul din municipiu care va intra într-un amplu proces de reabilitare, anul viitor.

