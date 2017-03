Doar 14 la sută din bugetul Zalăului se duce spre investiții Florin Negoiţă

Puţin peste 42 de milioane de euro reprezintă bugetul total al Zalăului destinat dezvoltării şi funcţionării municipiului. Suma a fost aprobată definitiv şi repartizată prin votul consilierilor locali în şedinţa de Consiliu Local Municipal de vineri.

Din cei 155.410.500 de lei cărora li se adaugă suma provenită din excedentul de buget al anului trecut, respectiv 32.554.260 de lei, puţini bani se vor direcţiona în acest an în vederea dezvoltării municipiului. Cu alte cuvinte, din totalul de 187.964.760 de lei, puţin peste 36.700.000 de lei vor fi folosiţi pentru ca municipiul nostru să se dezvolte, să beneficieze de lucruri noi, elemente urbanistice de care avem nevoie. Cu alte cuvinte, altceva decât ceea ce avem şi trebuie să întreţinem. Restul sumei, aproximativ 152.000.000 de lei – grosul bugetului – va merge către eterna funcţionare.

Salariile angajaţilor şi asistenţa socială vor consuma cea mai mare parte a bugetului pe acest an, prin urmare, municipiul va cheltui cel mai mult ca să supravieţuiască, dezvoltarea fiind un capitol pentru care astrele nu au surâs deasupra municipiului, în acest an. Avem de plătit şi ratele la creditele municipalităţii, serviciile locale, curăţenia oraşului şi tot ce înseamnă funcţionarea şi mentenanţa unui municipiu, activităţi şi categorii care absorb cei mai mulţi bani. Bugetul local asigură, ca în fiecare an, salariile cadrelor didactice, banii asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi, indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ajutoarele de încălzire şi multe alte sectoare care, puţin câte puţin, vor sărăci bugetul oricum nu foarte generos al Zalăului. Despre investiţii mari, menite să ne schimbe viaţa în bine, nici nu are sens să discutăm, să spunem “mulţumesc” dacă vom mai putea reabilita câteva unităţi de învăţământ, dacă vom mai putea pune un petic la un drum sau să plătim dezinsecţiile care ar trebui începute chiar acum şi nu la vară, larvele ţânţarilor şi muştelor fiind în plină dezvoltare.

Noutatea anului: Biserica primeşte bani şi de la Primărie

Punctual, salariile personalului din unităţile de învăţământ va trage din buget în 2017 suma de 55.073.000 de lei, bunurile şi serviciile din grădiniţele, şcolile şi liceele municipiului vor înghiţi 4.920.000 de lei, iar asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare a persoanelor cu handicap vor beneficia de aproximativ 8.600.000 de lei. Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale vor fi finanţate cu 389.000 de lei, iar serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor primeşte 191.000 de lei. Chletuielile pe segmentul funcţionării municipiului continuă cu banii alocaţi Protecţiei Civile – 385.000 de lei, banii pentru sănătate (cabinete medicale, donatori sânge etc) 2 milioane lei, Cultură (doar Casa de Cultură primeşte în 2017, 505.000 lei) şi, un element de noutate în bugetul local, eterna răsfăţată a tuturor bugetelor – Biserica, căria municipalitatea a decis să-i accepte rugăminţile de a introduce în buget şi o sumă destinată lăcaşurilor de cult din municipiu. Aşadar, cultele zălăuane primesc în acest an, pe lângă miliardele de la Guvern, milioanele de la enoriaşi, bani de la Consiliul Judeţean, donaţii şi alte subvenţii, 350.000 de lei din bugetul local pentru finanţare, fiind vorba, desigur, de unităţile de cult recunoscute de lege. Prin urmare, pe principiul “cere şi ţi se va da”, bisericile din Zalău au cerut, Primăria s-a conformat: a propus şi aprobat această sumă ce va fi repartizată bisericilor din municipiu în baza unei selecţii publice de proiecte, în funcţie de necesităţi şi importanţa lor.

Primarul Ionel Ciunt a ţinut să facă câteva precizări legate de bugetul municipiului, aprobat fără niciun vot împotrivă. Edilul, într-o scurtă conferinţă de presă, a declarat: “Trebuie ţinut cont de faptul că în acest an, deşi procentul dezvoltării este mai mic decât cel alocat cheltuielilor de funcţionare, dezvoltarea are cu 28 milioane de lei în plus faţă de banii pe care i-a avut anul trecut. Nu este o sumă mică. Bugetul total al municipiului este de 42 de milioane de euro. 86 la sută din acest buget merge către funcţionare, însă trebuie avute în vedere şi investiţiile ce vor fi făcute în municipiu, mă refer la infrastructura rutieră şi pietonală, cantina cea nouă, creşa nouă, precum şi alte proiecte despre care am vorbit. Am mărit bursele elevilor cu 50 la sută, am suplimentat fondurile pentru sportul de masă avem proiecte culturale de interes – toate acestea sunt finanţate din banii pe care îi avem în acest an. Trebuie luate în calcul şi scutirile la taxe şi impozite, bonusurile la aceste plăţi, subvenţiile pe transportul local. În privinţa banilor pe care îi vom aloca la culte, aceste sume au fost solicitate de bisericile din municipiu. Noi le-am supus aprobării consilierilor locali, dacă nu doreau să dea bani acestor culte, nu ar fi votat în unanimitate”.

Cu siguranţă aşa cum spune o vorbă din popor, trebuie să ne întindem atât cât ne este plapuma. Chiar dacă putem blama procentul mic al dezvoltării, cheltuielile de funcţionare sunt mari şi, vrem-nu vrem, ele trebuie acoperite. Poate anul viitor, aşa cum spuneau cei din conducerea municipiului, banii vor fi mai mulţi şi vom reuşi să trimitem către dezvoltare măcar jumătate din ceea ce vom avea la dispoziţie.

Până la noi ordine, rămânem, în cea mai mare parte a visurilor, la mâna celor care decid soarta banilor europeni pentru câteva proiecte de anvergură, cum ar fi refacerea bulevardului Mihai Viteazul, bani de la Dezvoltare pentru cinematograful Scala şi reabilitările de blocuri unde, desigur, şi Primăria îşi aduce aportul. În rest, va trece şi acest an aşa cum au trecut mulţi alţii, fără să avem parte de o soartă urbanistică menită să ne uimească.

credit foto: Mirel Matyas

