Din primăvara acestui an vom avea o nouă taxă auto

Timbrul de mediu va reveni în acest an, după toate probabilitățile, dar sub o altă formă. O înlocuire a taxei pe care posesorii de autovehicule o plăteau sub forma timbrului de mediu ar putea avea loc în luna martie a acestui an, înainte de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru aprobarea bugetului ministerului pentru acest an.

“Bugetul AFM va fi aprobat, cel mai probabil, în martie – aprilie, anul viitor. Sper ca, până atunci, să avem o înlocuire a Timbrului de mediu, conform directivelor europene. Vrem ca poluarea să fie diminuată. Nu ştiu cum va ieşi forma finală a acestei penalităţi pentru maşinile care vor polua şi sper ca, în martie anul viitor, înainte ca bugetul de venituri şi cheltuieli al AFM să fie aprobat, să avem şi o formă finală. Principiul va fi acelaşi, adică << Poluatorul plăteşte! >>. Amprenta trebuie să fie neapărat carbonul ca emisie. De asemenea, sperăm ca săptămâna viitoare să avem HG-ul de adoptare a Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor şi, în felul acesta, procedura de infringement (penalizare) şi o condiţionalitate ex-ante pentru România să fie bifată, să notificăm Comisia Europeană”, a spus ministrul Mediului.

Autovehiculele cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate în funcţie de emisiile de noxe (CO2). Ministrul a mai spus că vor fi trei criterii în funcţie de care va fi stabilită noua taxă: capacitatea cilindrică a autovehicului, norma de poluare şi cantitatea de emisii de dioxid de carbon (CO2) a maşinii. Cea mai recentă declaraţie despre noua taxă a venit de la preşedintele Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) care a spus că aceasta se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent dacă au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice altă taxa auto aferentă autovehiculului.