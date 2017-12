Din 1 ianuarie, pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate cu cele de serviciu

Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent în Monitorul Oficial, iar românii care ar îndeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui să opteze între ele. Cei care contribuie la sisteme proprii de asigurări sau care-și pun bani deoparte în sistemele private nu au însă motive de îngrijorare.

În sistemul public, românii pot obține următoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

Acestea sunt categoriile generale de pensii, la care are „vocație” orice român, de la caz la caz, dacă îndeplinește criteriile de acordare. În plus față de acestea, mai sunt și pensiile de serviciu, cele reglementate prin alte acte normative și pe care le pot primi numai cei care au avut anumite funcții în câmpul muncii (senatorii și deputații, militarii etc.).

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, mai multe modificări sunt făcute la Legea pensiilor publice. Printre acestea se află și punctarea ideii că pensiile de serviciu nu se vor putea cumula cu pensiile din sistemul public, tot așa cum nu se vor putea cumula nici pensiile de serviciu între ele.

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 20 decembrie 2017 și se aplică efectiv de la 1 ianuarie 2018.

„Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special”, scrie în documentul publicat.

Explicația Executivului pentru interzicerea acestui cumul este faptul că nu pot fi plătite din buget, de mai multe ori, sume de bani care sunt acordate, de fapt, pentru același lucru — bătrânețe și boală.

„(…) ținând seama de faptul că pensia din sistemul public de pensii se acordă pentru a acoperi riscurile asigurate prevăzute în mod expres, respectiv bătrânețea și boala, nu se justifică posibilitatea de a încasa două pensii din același sistem și nici de a încasa o pensie din sistemul public și o pensie de serviciu, situație în care riscul ar fi acoperit de două ori, pentru aceeași perioadă de contribuție, fapt ce trebuie reglementat în mod expres”, scrie în motivația ce a stat la baza acestei ordonanțe.

Același lucru e stabilit și pentru pensiile de serviciu/indemnizațiile pentru limită de vârstă din legi speciale: cei care ar avea dreptul să primească mai multe astfel de pensii nu vor mai putea să le primească pe toate, fiind obligați să aleagă una din ele.

Ca să se evite, pe viitor, orice fel de nelămurire privind un eventual cumul între pensiile de la stat, în ordonanță se mai specifică și următorul lucru: „Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevăzute la alin. (1) (adică cele cinci categorii enumerate mai sus – n.red), optează pentru obținerea uneia dintre acestea”.

Nu vor exista probleme pentru cumularea unei pensii publice cu una privată, evident. Iar cu referire exactă la sistemele proprii de asigurări sociale, prevederile enunțate în ordonanță arată că nu se va interzice cumulul: „(…) nu se aplică situației în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii”, potrivit documentului publicat.

De pildă, un astfel de sistem propriu, neintegrat sistemului public de pensii, este cel al avocaților. Un alt exemplu este cel al militarilor.

Aici vorbim de cumulul unor pensii (drepturi de pensie), iar nu de cumulul unor pensii cu alte tipuri de venituri, cum ar fi, de exemplu, indemnizațiile acordate anumitor persoane. Și nu vorbim de cumulul pensiei cu salariul, posibil actualmente în cazul mai multor categorii de bugetari.

Românii care au contribuit cu bani la fondurile private de pensii pot sta liniștiți, pentru că nimeni nu le va lua dreptul de a primi atât pensia de la stat, cât și pe cea din fondurile private.

De reținut că, de la anul, contribuția la Pilonul II de pensii private va fi mai mică. Adică doar 3,75% din contribuția la pensie mai ajunge la Pilonul II, față de 5,1%, cât este acum. Aici vorbim de partea din contribuția la pensie pe care suntem oricum obligați să o plătim, în virtutea legii.

În fine, pentru situațiile în care o persoană primește pensie necuvenită, avem o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care oferă o lămurire importantă: ca să se recupereze banii de pensie la care pensionarul nu avea dreptul, e necesar mai întâi ca respectiva casă de pensii să suspende plata banilor și abia apoi să emită o decizie de recuperare a sumelor necuvenite.

Prin urmare, dacă de la 1 ianuarie, vor mai exista „scăpări” și anumite persoane vor mai primi, în pofida acestor modificări, două tipuri de pensie, atunci casele de pensii vor trebui să aplice această regulă explicată de Curtea Supremă pentru a recupera banii plătiți necuvenit.

Important! Ar mai trebui menționat un lucru cu privire la această ordonanță. Forma în care ea a apărut în Monitorul Oficial ar putea fi alterată în Parlament (orice ordonanță de urgență e supusă dezbaterii și aprobării parlamentare). Prin urmare, există posibilitatea ca ea să mai primească modificări în Senat sau la Camera Deputaților.