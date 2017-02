Deşi municipalitatea a făcut investiţii, uliţele din Stâna sunt mai proaste ca în Evul Mediu Florin Negoiţă

Stâna, mica localitate legată administrativ de municipiul Zalău, a fost atestată documentar încă din Evul Mediu, în anul 1438. Situat de-a lungul Văii Stâna (numită în aval şi Valea Chichişei) la poalele sudice ale Munţilor Meseş, satul se află într-o microdepresiune de doar câţiva kilometri pătraţi, strânsă între munţii Meseşului la nord şi Podişul Someşan la sud. Populaţia satului este de sub 200 de locuitori şi se află, aşa cum probabil nu mai miră pe nimeni, în continuă scădere. Sălăjenii din Stâna duc o viaţă grea, nu doar din motivele care fac viaţa dificilă multor sălăjeni, ci mai cu seamă din cauza stării uliţelor din sat, care arată exact în acelaşi fel cum arătau în trecutul pierdut în negura timpurilor. Nişte poteci de pământ care în cea mai mare parete a anului mustesc de apă şi noroi, prin care oamenii sunt nevoiţi să înoate zi de zi, pe jos, cu bicicletele sau maşinile, în drumurile lor de la sat la oraş sau în treburile pe care le au de rezolvat în localitate. Primăria Zalău ne-a oferit câteva date legate de ceea ce s-a făcut până acum pentru localnici. Lucrările la asfaltări şi pietruiri au început acum trei ani şi au continuat şi în 2014-2015 astfel încât, drumul principal din sat – DC 73 – a fost asfaltat anul trecut. Primăria a investit pentru cei 2 kilometri de drum 500.000 de lei. Au mai fost alocaţi anul trecut 28.000 de lei pentru pietruirea şi repararea unor uliţe din sat, cele mai accesate de localnici.

Sunt şi veşti bune pentru stâneni

Pentru perioada următoare, care va debuta în această primăvară, a mai fost aprobată suma de 42.000 de lei pentru continuarea lucrărilor la drumul principal DC73 iar din fondurile ce au fost alocate pietruirilor și intervențiilor vor fi reparate alte ulițe din sat. Oamenii din Stâna sunt conştienţi de faptul că, fiind un sat cu puţini locuitori, riscul să fie lăsaţi la marginea listelor de priorităţi există tot timpul. Nu doar Stâna se confruntă cu probleme de acest gen, nu trebuie uitat faptul că în plin municipiu, multe drumuri arată foarte rău, cât despre canalizare în Zalău, sau situaţia altor sate sălăjene, nici nu mai are sens să mai vorbim. Reprezentanţii primăriei ne-au spus că în acest an există un capitol separat de lucrări ce urmează să fie efectuate în Stâna şi că se estimează că vor mai fi pietruite imediat ce condiţiile meteo vor permite, noi porţiuni de drum. Cu toate acestea, sunt încă multe uliţe în sat care arată deplorabil, mai ales către capătul satului. Zilele trecute am publicat opinia unei cititoare care locuieşte în zona de margine a Stânei şi care a ajuns cu autoturismul “pe butuci” din cauza drumului. Oamenii spun că în 12 ani s-a făcut prea puţin şi că, deşi li s-a promis iniţial prin campanii electorale, în afară de drumul principal, nu sunt schimbări notabile în bine. Având în vedere cele spuse de reprezentanţii Primăriei, tot ce mai pot face localnicii este să spere că odată cu venirea primăverii, în acest an… electoral, şi uliţele mai puţin circulate – cum ar fi cele din zona Perindei, sau cele din marginea satului – vor intra cu adevărat în listele de priorităţi ale făuritorilor de drumuri din municipiu.

