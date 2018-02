Demonstrație șocantă a creșterii prețurilor la coșul zilnic, în ultimul an

Coșul zilnic este mai scump cu peste 20 la sută față de anul trecut. Cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, publicate zilele trecute, ne arată negru pe alb că alimentele coşului zilnic de supravieţuire s-au scumpit considerabil. Astfel, preţul fructelor, untului şi ouălor a crescut îngrijorător în ultimul an, dar mai ales în decembrie 2017 în raport cu aceeaşi perioadă a lui 2016. Cu alte cuvinte, ouăle s-au scumpit cu 43,19 la sută, untul cu 22,77 la sută, iar preţul fructelor proaspete a “sărit” cu 11,06 la sută. Un roman a postat pe Facebook, imaginea dezastrului adus de ultimele guverne, arătând, cu subiect și predicat, comparativ, prețurile alimentelor achiziționate din același magazin, la o diferență de timp de un an. Bărbatul arată, într-o fotografie postată pe Facebook, cum au evoluat prețurile la opt produse care pot fi considerate de bază. El afirmă că a făcut cumpărături de la același magazin, din sectorul 4 din București, la un an distanță, iar rezultatul a fost că a plătit mai mult cu 20,55 la sută.

Un pachet de unt costa în ianuarie 2017 3,99 lei, iar în ianuarie 2018 – 5,99 lei (cel mai ieftin sortiment!). Creștere: +50 la sută; Muşchi porc: ianuarie 2017: 3,99 lei / ianuarie 2018: 4,39 lei. Creștere: +10 la sută; Şuncă Praga: ianuarie 2017: 3,49 lei / ianuarie 2018: 3,69 lei. Creștere: +6 la sută; Lapte 1,5 l, 3,5% grăsime: ianuarie 2017: 4,19 lei / ianuarie 2018: 5,49 lei. Creștere: +31 la sută; 10 ouă: ianuarie 2017: 6,49 lei / ianuarie 2018: 9,99 lei. Creștere: +54 la sută; Smântână: ianuarie 2017: 7,69 lei / ianuarie 2018: 8,79 lei. Creștere: +14 la sută; Franzelă calitate inferioară: ianuarie 2017: 0,65 lei / ianuarie 2018: 0,75 lei. Creștere: +15 la sută (pentru alte sortimente de pâine, inclusiv în județul Sălaj, creșterile au fost de până la 50 la sută); Hârtie igienică: ianuarie 2017: 7,62 lei, ianuarie 2018: 7,99 lei. Creștere: +5 la sută. Iar exemplele pot continua cu toate categoriile de produse. Toate acestea, în timp ce salariile sălăjenilor (mai ales ale celor care nu lucrează în sistemul bugetar) au rămas, în cel mai bun caz, staționare.