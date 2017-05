Dați-ne strada înapoi (II): o altă mostră de nepăsare a autorităților sugrumă traficul zălăuan Florin Negoiţă

După articolul publicat de cotidianul nostru privind strada din fața Primăriei Zalău, ocupată abuziv de municipalitate și de instituția din vecinătatea ei, cetățenii municipiului ne-au rugat, pe diferite căi, să avem în vedere și strada din fața clădirii Prefecturii și a Consiliului Județean, încadrată ferm între două bariere ca la Palatul Regal, pentru șefii, dar și pentru unii angajați ai Prefecturii care se cred mai cu “moț” și care consideră că orice stradă, proprietate publică, bun al cetățenilor din municipiu, poate fi blocată după cum vrea fiecare. Este inutil să-i amintești unui zălăuan ce deserviciu grav aduce municipiului acest comportament de tip moșieresc al unor oameni care sunt aleși să ne facă viața mai ușoară și să ne dezvolte orașul ori județul, constatând cu toții, însă, că în realitate se întâmplă exact contrariul.

Din partea municipalității, niciun semnal în privința deblocării străzii, fapt care paralizează tot traficul de pe strada Unirii înspre străzile Corneliu Coposu, Gheorghe Doja ori 22 Decembrie 1989 (fostă Crasnei). Tăcere de mormânt, nepăsarea continuă, vorba aceea: „Lasă-i, că le trece”. La fel și la Prefectură, o stradă ca o „arteră” blocată care înfundă și suprasolicită celelalte străduțe, cu consecințe asupra întregului trafic din municipiu, oricum bătut de soartă.

Chiar dacă n-ar avea pentru ce; până la urmă, cu ce drept să blochezi cu bariere o stradă, indiferent care ar fi aceea și o faci proprietate privată? Sunt locuri de parcare suficiente, atât în incinta acestei clădiri, cât și în spatele ei – parcarea este goală aproape mereu. Evident, și aceea este prevăzută cu bariere, ca nu cumva vreun sărăntoc fără funcție să îndrăznească să parcheze pe locurile instituțiilor din clădirea în cauză și ținem parcarea goală.

Nu are niciun sens să mai spui unui zălăuan cum se desfășoară traficul dimineața, dar și la prânz ori seara, pe străzile din jurul acestei clădiri.

Cei care vin dinspre Galerii și vor să intre pe Unirii, așteaptă la coadă, “dopul” fiind format exact în capătul celălalt al străzii, la Primărie, așadar, cele două „păcate” fiind strâns legate unul de celălalt. Dacă străduța din fața Prefecturii ar fi redată circulației, accesul pe strada Unirii ar fi mult mai facil și mai rapid, iar dacă și Primăria ar debloca strada din fața instituției, fluidizarea traficului s-ar simți imediat. Dacă cei care blochează străzi se prevalează, ca scuză, de vizitele oficialilor în județul nostru, asta nu prea ține. În primul rând, vizite ale unor mari șefi nu prea primim sau le avem de două ori pe an. Iar dacă am avea parte de astfel de vizite mai des, să fim serioși, chiar nu am avea unde să-i primim pe oaspeții de seamă? Praf în ochi, așadar, trucuri vechi.

Mai mult, ce individ care ne-ar putea vizita județul ar fi într-atât de important încât să blocăm o stradă pentru el, ca pe vremea lui Ceaușescu? Și, chiar dacă ar fi să fie, nu ar fi nicio problemă: zălăuanii înțeleg și nu se supără dacă, preț de câteva minute, poate o oră, o stradă este blocată în acest scop. Dar, evident că nu acesta este motivul pentru care cele două străzi din centrul municipiului stau blocate de ani, iar autoritățile se fac că plouă. Toate acestea în condițiile în care, acum mai mult ca niciodată, blocarea străzii care trece pe lângă Hală și ajunge în strada 22 Decembrie 1989 din cauza lucrărilor din zonă, apasă și mai mult traficul din Centrul municipiului.

Stradă blocată în față, parcare blocată în spate, urmează să fie blocat și spațiul aerian de deasupra instituțiilor de către cei pe care i-am instalat în funcții ca să aibă grijă de acest oraș ajuns ultimul din regiune și, mai nou, printre ultimele și în comparație cu orașe sau municipii din sud. Iar noi mergem pe mai departe tot înainte și plecăm capetele în fața celor care, prea suficienți ca să mai asculte de cetățean, se fac mereu că nu aud și sfidează un municipiu întreg cu decizii care de prea puține ori ating și interesul celor mulți, dar se găsesc mereu în rezonanță perfectă cu interesele lor.

