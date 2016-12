Dai examenul auto din nou dacă încalci Codul Rutier Florin Negoiţă

Codul Rutier vine în următorul an cu noutăţi nu tocmai îmbucurătoare pentru conducătorii auto. Orice posesor de permis de conducere care încalcă regulile noului Cod Rutier va fi obligat să susţină din nou examenul scris pentru a-şi putea recupera permisul de conducere. Regulile se aplică în cazul persoanelor care au încălcat legea de cinci ori pe durata unui an şi au fost sancţionate de poliţiştii rutieri. Această noutate legislativă se alătură celei care priveşte condiţionarea obţinerii permisului de numărul de clase absolvite la şcoală. Astfel, persoanele care nu au cel puţin 11 clase nu vor mai putea susţine examenul pentru permis. Autorităţile au decis acest lucru pentru a stimula elevii să meargă la şcoală, dar şi pentru a reduce semnificativ numărul accidentelor provocate prin necunoaşterea sau înţelegerea greşită a legislaţiei. Noi prevederi îi vor viza şi pe cei care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice. Un proiect de lege ce va intra în linie dreaptă anul viitor ar putea lăsa fără permis pe viaţă pe cei care se urcă la volan după ce au consumat alcool.

