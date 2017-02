Conflictul dintre Primăria Şimleu şi DSVSA Sălaj a ajuns în instanţă Andreea Vilcovschi

Primăria Şimleu Silvaniei a cerut instanţei să facă dreptate în războiul pe care îl poartă cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj, privind amenda în valoare de 10.000 de lei primită la finele anului trecut pentru neconfirmităţile de la Piaţa Agroalimentară din oraş. Plângerea semnată de autoritatea locală a fost înregistrată joi, 15 februarie, la Judecătoria Şimleu Silvaniei.

Contactat, primarul Septimiu Ţurcaş ne-a declarat că a apelat la instanţă nu din cauza valorii amenzii, ci pe motiv că sancţiunea ar fi fost aplicată cu rea-voinţă. Mai mult decât atât, edilul sugerează că respectivul control ar fi fost făcut la comandă, având conotaţii politice.

“Consider că au fost trimişi ţintit aici, pentru că nu am ales bine partidul când am candidat, atâta timp cât pieţe precum Astralis Zalău ori cea din Jibou nu sunt autorizate, dar nu fost amendate. Mai mult, acolo nici nu cred că există proiecte de reabilitare, cum avem noi”, a precizat Ţurcaş. Acesta a adăugat că imediat după control, a luat legătura cu conducerea DSVSA Sălaj, în speranţa că problema se va rezolva pe cale paşnică, iar oficialii instituţiei vor manifesta înţelegere. Discuţia a fost purtată în zadar, opinează Septimiu Ţurcaş, întrucât la doar câteva zile distanţă, pe adresa Primăriei Şimleu a venit amenda în valoare de 10.000 de lei pentru neconformităţile constatate de către inspectorul care a efectuat controlul.

În replică, şeful DSVSA Sălaj, Petre Firicel, a explicat că piaţa din Şimleu a fost “vizitată” de către inspectorii sanitar-veterinari în cadrul unei ample acţiuni de control derulată în luna decembrie a anului trecut, la recomandarea conducerii ANSVSA: “În Nota de serviciu a preşedintelui ANSVSA se preciza să avem în vedere, în cadrul controalelor, pieţele agroalimentare şi târgurile din judeţ. Nici vorbă de alte motive”.

Totuşi, Firicel admite că în situaţia dată, amenda nu era imperios necesară şi că inspectorul în cauză putea lua alte măsuri mai puţin severe: “Agentul constatator în cauză este într-o analiză efectuată la nivelul instituţiei. Am discutat cu el, ne-a argumentat de ce a aplicat amenda, însă consider că sunt lucruri interpretabile. Cred că a dat dovadă de exces de zel şi că putea merge în continuare pe un alt termen, un alt control, având în vedere că există acel aviz de principiu privind construirea sau amenajarea de spaţii corespunzătoare”.

În ceea ce priveşte neregulile identificate în Piaţa din Şimleu care l-au determinat pe inspector să aplice amenda, oficialul DSVSA Sălaj a spus: “Agentul constatator a justificat că la momentul controlului, piaţa era foarte aglomerată, nu erau amenajate suficiente spaţii pentru comercianţi, produsele de origine animală nu erau vândute într-un spaţiu amenajat corespunzător, ferit de intemperii”.

