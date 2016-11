Concert caritabil pentru copiii internaţi la Spitalul Judeţean Andreea Vilcovschi

Vox San, corul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, va susţine joi, 17 noiembrie, de la ora 17, în Sala “Dialoguri europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, primul său concert caritabil. “Un leu pentru zâmbetul copilului meu” este un demers ce are ca scop strângerea de fonduri necesare achiziţionării unui aparat de vizualizare a venelor, care ajută copiii să scape de înțepăturile în plus atunci când li se pune o branulă. Costul unui astfel de dispozitiv medical se ridică la 5.500 de euro.

Potrivit pediatrilor SJU Zalău, aparatul pentru vizualizarea venelor este foarte util, având în vedere faptul ca 99,9 la sută dintre copiii internați în Secția Pediatrie au nevoie de o linie venoasă pentru tratament și analize de laborator. Dispozitivul își arată utilitatea în special în cazul copiilor cu deshidratare severă, paratrofici, plurispitalizați, pentru a nu prelungi timpul necesar găsirii unei vene, dar și pentru reducerea stresului la care sunt supuși copiii în timpul acestei proceduri.

Evenimentul caritabil îi are ca invitaţi speciali pe tenorul Sergiu Chirilă şi Camerata Academica Porolissensi, dirijor prof. dr. Ioan Chezan. Intrarea este liberă.

Corul Voxsan a luat fiinţă în primăvara acestui ani, sub bagheta dirijorului prof. Florin Zaha, fiind format din angajaţi ai unităţii medicale, care se implică voluntar pentru a-i ajuta pe copiii internaţi în Secţia Pediatrie să treacă mai uşor peste zilele de spitalizare.

Donațiile pot fi făcute în conturile:

RO07RNCB0214098014060001 (Banca Comercială Română, Zalău)

RO43RNCB0214135610540001 (Banca Comercială Română, Zalău)

Acţiunea este organizată de către Asociația pentru Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Asociaţia Sprijin Independent pentru Spitalul Zalău.

Comentarii

comments