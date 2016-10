COMUNICAT DE PRESĂ Magazin Salajean

Programele CASA VERDE 2016

Sub această denumire, sunt finanțate în anul 2016 două programe: Programul “Casa Verde Plus” și Programul “Casa Verde Clasic”.

Casa Verde Plus acordă finanțări pentru efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice. Ghidurile de finanțare pentru acest program nu au fost încă aprobate, fiind disponibile doar proiectele de ghid, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. Odată cu aprobarea Ghidurilor de finanțare, se va anunța și data de începere a sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare.

Prin programul Casa Verde Clasic se finanțează instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, programul adresându-se atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice (unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult).

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare pentru persoanele juridice se va desfășura în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016. Agenția pentru Protecția Sălaj nu are atribuții în desfășurarea programului destinat persoanelor juridice, dosarele urmând a fi depuse direct la Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul la București. Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul instituției, www.afm.ro.

Prin programul adresat persoanelor fizice se finanțează instalarea de panouri solare și pompe de căldură, cunatumul finanțării fiind după cum urmează:

până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate; până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate; până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Judeţului Sălaj i-a fost alocată pentru această nouă sesiune suma 669.083 lei.

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare se va desfășura în perioada 10 – 24 octombrie 2016. Dosarele de finanțare se vor depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul; la momentul depunerii dosarul trebuie să conțină toate documentele prevăzute în Ghidul de finanțare. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenția județeană pentru protecția mediului.

Conform Ghidului de finanțare, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului procedează la verificarea existenţei documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid şi dacă sunt în original/copie legalizată/copie şi, ulterior, înregistrează cererile de finanţare în limita bugetului alocat pe judeţ. La epuizarea sumei alocate judeţului respectiv nu se mai primesc cereri de finanţare.

Rolul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj este acela de a prelua dosarele de finanțare, de a le înregistra și trimite în plic sigilat la Administrația Fondului pentru Mediu, unde se va efectua analiza și selectarea dosarelor, de către o comisie de analiză numită prin dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu. Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj nu are nici un fel de atribuții în analiza și selectarea dosarelor.

Toate informaţiile oficiale privind modul de derulare a acestui program, sunt publicate pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, cei interesați fiind rugați să consulte Ghidul de Finanțare afișat pe site-ul mai sus menționat.

CONDUCEREA APM SĂLAJ

