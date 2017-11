Cei trei fraţi din Iaz care au fugit de acasă, luaţi în grija statului

Cei trei fraţi din localitatea Iaz, comuna Plopiş, care au fugit de acasă sâmbătă, 4 noiembrie, au fost preluaţi în regim de urgenţă de către reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

Violeta Milaş, directorul instituţiei, ne-a declarat că minorii – trei băieţi de 9, 10 şi 14 ani – erau în atenţia autorităţilor după ce în cursul anului trecut au incendiat, în joacă, o căpiţă de fân. Copiii vor sta într-un centru al DGASP Sălaj şi urmează să fie evaluaţi de un psiholog. “Până acum, au refuzat să comunice cu psihologul”, a precizat Milaş, potrivit căreia în zilele următoare o comisie din cadrul Direcţiei se va deplasa la locuinţa din Iaz, pentru a face o anchetă socială privind situaţia familială.

Cei trei fraţi au fugit de la locuinţa lor din Iaz în urma unui scandal din familie, profitând de faptul că părinţii lor au plecat la cumpărături. Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au format imediat echipe de căutare și scotocire prin zonele din apropiere. Demersul lor a fost îngreunat de faptul că părinţii erau în stare avansată de ebrietate, neputând să ofere poliţiştilor semnalmentele odraslelor. În plus, aceştia nu au avut nici măcar o fotografie a copiilor. Din fericire, după aproximativ 24 de ore de căutări, băieţii au fost găsiţi vii şi nevătămaţi, într-o livadă de pe raza comunei. După cum au declarat poliţiştilor, au dormit sub cerul liber, adăpostindu-se într-o groapă în pământ.

La rândul lor, părinţii au spus că nu este pentru prima dată când cei trei fraţi dispar de acasă, cu o lună în urmă ei plecat de la domiciliu fără să spună nimănui. Atunci au fost găsiţi după două zile, la nişte rude.

Contactaţi, oficialii Primăriei Plopiş au precizat că familia în cauză are o situaţie materială precară şi locuieşte într-o zonă izolată, la circa trei kilometri distanţă de sat. Nimeni nu a putut să confirme dacă minorii sunt îngrijiţi corespunzător sau dacă părinţii au probleme cu alcoolul.