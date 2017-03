Ce se întâmplă dacă refuzăm Cartea de identitate cu microcip? Florin Negoiţă

Mai mulţi cititori ne-au solicitat informaţii suplimentare cu privire la noile Cărţi de identitate electronice (cu microcip), despre care am scris pe larg în articolul apărut luni în cotidianul nostru. Mulţi se întreabă dacă acest document va fi obligatoriu şi dacă, în cazul refuzului, există consecinţe . Totodată, oamenii se întreabă dacă se va putea elibera un document care să nu conţină microcipul cu datele persoanei, amprentele, istoricul medical etc. Deşi noua Carte de identitate are ca scop sporirea securităţii datelor personale, dar şi a instituţiilor care ne folosesc datele, prin implementarea de tehnologie de ultimă generaţie, există persoane care din motive personale, religioase, de conştiinţă etc, nu vor dori acest document.

Le răspundem cititorilor noştri, prin datele oficiale pe care le avem: nimeni nu va fi obligat să accepte şi să folosească acest document. Cine nu va dori noul act de identitate, din motivele expuse mai sus, va putea să refuze eliberarea lui şi va primi un document clasic, la fel ca cel din prezent. “Cu ajutorul noului document ne propunem o creştere a securităţii identităţii posesorului, Cartea electronică va fi imposibil de falsificat, va avea un PIN, la fel ca un card de bancă, sau cum are în prezent cardul de sănătate, şi va aduce beneficii şi prin prisma reducerii birocraţiei, pentru că la eliberare nu vor mai fi cerute atâtea documente ca în prezent”, au explicat reprezentanţii Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) estimează că primele Cărţi Electronice de Identitate vor fi eliberate la mijlocul anului 2018, iar înlocuirea actualelor CI sau BI se va face progresiv, în momentul în care vechile documente de identitate expiră. În plus, reprezentanţii MAI au precizat că cetăţenii care nu vor dori să aibă carte electronică cu cip integrat vor putea refuza noul document şi vor primi o Carte de Identitate clasică. “Doresc să anunţ că persoanele nu pot fi urmărite pe baza acestui conţinut din Cartea Electronică de Identitate. Acest cip poate fi accesat doar cu un echipament destinat citirii sale. Cipul este pasiv, acesta emite doar când este alimentat printr-un câmp electromagnetic produs de cititor” a declarat ministrul de interne, Carmen Dan.

MAI a pus în dezbatere publică, duminică, un proiect de lege privind punerea în circulaţie a unui nou document de identificare, cel electronic. Potrivit proiectului de lege, carte electronică de identitate vor avea şi minorii, la cererea părinţilor, aceasta urmând să înlocuiască şi cardul de sănătate. Astfel, de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea Cărţii electronice de identitate, Cartea de identitate simplă şi Cartea electronică de identitate se eliberează cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani; cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

Comentarii

comments